咖啡和她都叫Grande！　亞莉安娜「超夢幻專屬飲料」5日開賣

記者蕭采薇／綜合報導

西洋小天后亞莉安娜（Ariana Grande）去年8月上了知名脫口秀單元「車上卡拉OK」，被主持人詹姆士柯登（James Corden）背進星巴克買咖啡，當時她說了句：「我要一杯Grande」（大杯，同時也是亞莉安娜的姓氏）成為笑點在推特造成瘋轉。如今腦筋動得快的她，乾脆直接與星巴克合作推出專屬飲品。

▲亞利安娜和星巴克合作推出「超夢幻專屬咖啡」。（圖／翻攝自推特）

亞利安娜這次推出的專屬飲品「冰焦糖雲朵瑪奇朵（Iced Caramel Cloud Macchiato）」，靈感或許就來自於她在「車上卡拉OK」時被詹姆士柯登背進店裡，搞笑的說：「我的腳不能碰到地，我就是這樣的巨星。」因此做出以雲朵為概念的飲料。

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▲亞利安娜和星巴克合作推出「超夢幻專屬咖啡」。（圖／翻攝自推特）

亞利安娜專屬的冰焦糖雲朵瑪奇朵將成為常態性商品，有焦糖和肉桂兩種口味，5日開始在美國和加拿大開始販售，還可以在店內點播亞利安娜的新歌。

▲亞利安娜親自買咖啡時被粉絲捕獲。（圖／翻攝自推特）

亞莉安娜雖然已是小天后，但仍然不只一次被捕捉到親自去買咖啡，甚至在等飲料時還親切和粉絲自拍，加上姓氏和「大杯」都是「Grande」，因此一直以來都被粉絲認為和星巴克非常有淵源。