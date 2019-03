咖啡和她都叫Grande！　亞莉安娜「超夢幻專屬飲料」5日開賣

記者蕭采薇/綜合報導

西洋小天后亞莉安娜(Ariana Grande)去年8月上了知名脫口秀單元「車上卡拉OK」,被主持人詹姆士柯登(James Corden)背進星巴克買咖啡,當時她說了句:「我要一杯Grande」(大杯,同時也是亞莉安娜的姓氏)成為笑點在推特造成瘋轉。如今腦筋動得快的她,乾脆直接與星巴克合作推出專屬飲品。

▲亞利安娜和星巴克合作推出「超夢幻專屬咖啡」。(圖/翻攝自推特)

亞利安娜這次推出的專屬飲品「冰焦糖雲朵瑪奇朵(Iced Caramel Cloud Macchiato)」,靈感或許就來自於她在「車上卡拉OK」時被詹姆士柯登背進店裡,搞笑的說:「我的腳不能碰到地,我就是這樣的巨星。」因此做出以雲朵為概念的飲料。

▲亞利安娜和星巴克合作推出「超夢幻專屬咖啡」。(圖/翻攝自推特)

亞利安娜專屬的冰焦糖雲朵瑪奇朵將成為常態性商品,有焦糖和肉桂兩種口味,5日開始在美國和加拿大開始販售,還可以在店內點播亞利安娜的新歌。

▲亞利安娜親自買咖啡時被粉絲捕獲。(圖/翻攝自推特)

亞莉安娜雖然已是小天后,但仍然不只一次被捕捉到親自去買咖啡,甚至在等飲料時還親切和粉絲自拍,加上姓氏和「大杯」都是「Grande」,因此一直以來都被粉絲認為和星巴克非常有淵源。

Introducing new Iced Cloud Macchiatos in Caramel and Cinnamon. So light and fluffy they’re basically a cloud in a cup.