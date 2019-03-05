強尼戴普「深夜被打到逃出家門」　反控遭前妻家暴：手指差點割斷！

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）雖然已經離婚，但兩人至今依舊糾纏不清、互相控訴，並且向女方求償5000萬美金，相當於新台幣15億元。安柏指控前夫家暴，並拿出對方咒罵、砸酒瓶的暴力影片佐證，但根據曝光的法院文件顯示，其實是強尼戴普被女方家暴。

▲強尼戴普（又）控訴遭到前妻安柏赫德（左）打到逃出家門。（圖／達志影像、美聯社）



強尼戴普狀告前妻安柏赫德的法院文件中，他控訴安柏赫德的家暴指控，只是為了搏版面搶曝光，事實上遭到家暴的其實是強尼戴普。例如兩人曾在簽署關於婚姻資產的婚後協議時爆發口角，安柏赫德向強尼戴普丟酒瓶，噴出的玻璃碎片讓強尼戴普的右手中指受傷，骨頭破碎，「幾乎將手指完全割斷」，必須手術縫合。

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▲強尼戴普和安柏赫德。（圖／《怪獸與牠們的產地》、《水行俠》劇照）

除此之外，法庭文件中更詳細描述這段15個月的婚姻中，安柏赫德對強尼戴普的多次暴力舉動。像是2016年安柏赫德影射遭到強尼戴普家暴，但當年其實是強尼戴普因為工作會議而晚到了安柏赫德的生日派對。安柏赫德對此非常生氣，在強尼戴普趟在床上看書時，連兩次毆打他的臉，強尼戴普因此跑出家門，只求別再被打。

▲強尼戴普控訴前妻安柏赫德法院文件曝光。（圖／翻攝自網路）

強尼戴普也在文件中表示，安柏赫德在2016年作出的家暴指控是假的，且已經被警方駁回。這這是有兩個警察、一群中立目擊證人，以及87個新獲得的監視器畫面可以證實，並稱安柏赫德也私下承認遭家暴並非事實，「都是我的律師叫我做的。」

強尼戴普指控：「他們精心策畫騙局，為安柏赫德積極宣傳，實際上只是為了推動她的事業發展。」更表示因名譽受損，遭到《神鬼奇航》最新系列電影換角，向女方求償5000萬美金，相當於新台幣15億元。