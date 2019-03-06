班艾佛列克認了「還愛珍妮佛嘉納」　正能量談酗酒：是我人生一部分

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）曾經演出《珍珠港》、《夜魔俠》等電影，原先帥氣的外型一度是全球少女們心中的男神，但酗酒問題將他折磨的失去光彩，去年更爆出酒癮復發，在分居妻珍妮佛嘉納的協助下重返勒戒中心接受治療。班艾佛列克近日在脫口秀上，也以過來人的身份談酗酒問題。

▲班艾佛列克和前妻珍妮佛嘉納至今仍會一起接送小孩。（圖／CFP）

班艾佛列克日前在脫口秀《早安美國》擔任嘉賓，去年曾三度進入勒戒所戒酒的他，被主持人稱讚「狀態看來非常好」。不同於一般藝人可能會避談酗酒問題，但班艾佛列克卻相當大方地表示：「談論酗酒並不會使我不安，因為這是我人生的一部分，是我在面對的問題。」

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▲班艾佛列克和前妻珍妮佛嘉納至今仍會一起接送小孩。（圖／CFP）

他去年在前妻珍妮佛嘉納的陪伴下進入勒戒所，兩人至今仍共同扶養3個孩子。班艾佛列克說道：「他們（孩子）有很好的媽媽，我們確保以最好的方式一起當父母。」主持人追問：「你還愛著珍妮佛嘉納嗎？」班艾佛列克大方承認：「當然，你孩子的母親，會是你這輩子生命中最關鍵的人。」

▲班艾佛列克被爆復合前女友－《周六夜現場》製作人琳賽休庫斯。（圖／CFP）

雖然對孩子的媽還有感情，不過班艾佛列克最近與《周六夜現場》製作人前女友琳賽休庫斯出雙入對，兩人在機場耳鬢廝磨狀似親密，疑似重燃愛火。

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