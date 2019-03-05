台北演出當天「女兒突然出生」　Years ＆ Years亞巡確定三缺一

記者蕭采薇／綜合報導

英倫電子樂團Years & Years（這些年樂團）從2015年光靠發行單曲就已橫掃英國金榜，更在愛黛兒、艾麗高登之後奪下2015年「BBC年度新聲」冠軍頭銜，聲勢水漲船高。他們5日在台北Legacy開唱，成員Emre卻因為小孩提早出生，而不得已臨時缺席。

▲英倫電子樂團Years & Years成員Emre（中）突然當爸，缺席台北演唱會。（圖／翻攝自臉書／Years & Years）

Years & Years於5日在台北Legacy開唱，不過演出前的17小時，官方臉書粉絲貼出Emre與剛出生的愛女Daphne合照，並以小孩的語氣表示：「親愛的Years & Years粉絲們，抱歉我的爸爸Emre無法和你們一起參與亞洲巡迴，因為我決定提早幾週來到這世界，他已經沒有手做其他事情了。」

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▲Emre在臉書PO出與女兒的合照報喜訊。（圖／翻攝自臉書／Years & Years）

主辦單位Live Nation也宣布：「Emre 的小孩迫不及待提早來到這個世界（他當爸爸了！），因此無法繼續參與接下來亞洲的巡演，特此通知。因為此為Emre人生的重要時刻，希望大家可以以祝福的心給予理解，敬請見諒。」

▲Years & Years於5日在台北開唱。（圖／翻攝自臉書／Years & Years）

Years & Years此次亞洲巡迴，台北是的第一站，在結束台北演唱會後，將於7日大阪、8日東京以及10日首爾繼續亞洲巡迴演出。