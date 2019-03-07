史努比狗狗被湖人隊「氣到清醒」　46秒嗆爆：5美金賤賣NBA包廂！

記者蕭采薇／綜合報導

美國嘻哈傳奇巨星史努比狗狗（Snoop Dogg）是首位獲葛萊美獎提名的饒舌歌手，向來喜歡針貶時事的他，由於對於自己支持的NBA球隊「洛杉磯湖人隊」（Los Angeles Lakers）近來差勁的表現相當不爽，氣到錄了一支幹譙影片，沒想到卻引發大批網友和球迷共鳴，在網路上瘋傳中。

▲史努比狗狗原先是出名的湖人隊忠實球迷。（圖／CFP）

湖人隊在這球季加入了知名球星「詹皇」勒布朗詹姆士（LeBron Raymone James），本來被看好有望打進季後賽，沒想到湖人隊卻是接連輸到脫褲，勝率在西區聯盟排倒數第六，幾乎和晉級無緣。

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身為湖人隊忠實球迷的史努比狗狗也看不下去，氣到在IG放上一支影片大罵，先是幹譙「現在看湖人隊比賽真他X的可怕」更痛罵「很多人都該滾了！教練就是第一個！」更不爽表示，全隊只靠勒布朗詹姆士一人打球，其他人「真的丟臉」。

▲史努比狗狗被湖人隊「氣到清醒」。（圖／翻攝自IG）

講到激動處，史努比狗狗更氣到決定賤賣自己的湖人隊主場包廂，有兩、三年的租期，只要5美金，誰要就拿走！」整支影片不到一分鐘，但充滿FLOW的幹譙節奏卻讓人忍不住一聽再聽，在網路被瘋狂轉發，更有人開完笑說：「難得看到史努比狗狗這麼清醒，大概是氣到連X都不哈了。」