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「蜘蛛人」安德魯熱戀瑞塔歐拉　3個月爆分手「男生提的」

記者蕭采薇／綜合報導

曾飾演「蜘蛛人」的好萊塢男星安德魯加菲爾德（Andrew Garfield），曾經因戲跟艾瑪史東（Emma Stone）陷入愛河，但終究無法走到最後。安德魯加菲爾德去年底被拍到跟英國女歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）親暱地手勾著手爆熱戀，然而短短3個多月就傳出分手。

▲▼安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）和瑞塔歐拉（Rita Ora）爆分手。（圖／達志影像）

▲安德魯加菲爾德（左）和瑞塔歐拉（右）爆分手。（圖／達志影像）

安德魯加菲爾德和瑞塔歐拉在去年11月傳出緋聞，聖誕節前夕日安德魯加菲爾德現身倫敦，穿戴著長大衣、棒球帽，雖然樸素，但完全沒有遮掩。一旁的瑞塔歐拉也是類似打扮，一手提著2個大大的購物袋，另一手則親暱地勾著安德魯加菲爾德，一路上不時把頭靠近交談，看起來關係十分親近。

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▲▼安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）和瑞塔歐拉（Rita Ora）爆分手。（圖／達志影像）

▲安德魯加菲爾德在米蘭被拍到和女子上街。（圖／達志影像）

然而才短短3個多月，安德魯加菲爾德和瑞塔歐拉就被爆出分手。據英國《鏡報》報導，兩人在今年初就已經分手，《太陽報》也指出，雖然兩人被拍到的次數很少，不過安德魯加菲爾德還是希望能保有隱私。愛使用社群軟體的瑞塔歐拉，也為此從不在公開放閃，但仍然挽不回感情。

事實上提出分手的安德魯加菲爾德，在2月前往米蘭時裝週時，就被拍到和一名女子狀似親密上街。瑞塔歐拉也沒時間傷心，她將展開亞洲巡迴，並於16日於台北Legacy開唱。

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安德魯加菲爾德, Andrew Garfield, 瑞塔歐拉, Rita Ora

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