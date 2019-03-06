21歲女星發則IG賺3100萬　登「最年輕白手起家富豪」打趴臉書創辦人

記者蕭采薇／綜合報導

美國財經雜誌《富比士》（Forbes）5日公布2019年全球富豪榜，其中美國話題名媛卡戴珊家族的小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）正式進入「10億俱樂部」，年僅21歲就擁有10億美金（約310億台幣）的身價，更刷新了臉書創辦人馬克佐伯格創下的「最年輕白手起家富豪」的紀錄。

▲凱莉珍娜正式進入富比士全球富豪榜「10億俱樂部」。（圖／翻攝自IG）

年僅21歲凱莉珍娜身兼藝人、模特兒、社交名媛、時尚設計師和商人身份，除了和姊姊坎達兒珍娜一起推出自有品牌KENDALL + KYLIE之外，也擁有自己的美妝品牌Kylie Cosmetics。她因為在青少年間有極高人氣，在instagram追蹤人數高達一億，吸引廠商砸錢業配，光是一條付費貼文就可以賺上100萬美元（約3100萬台幣）。

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▲凱莉珍娜為女兒慶祝1歲生日，特別搭建超奢華「小型遊樂場」。（圖／翻攝自IG）



凱莉珍娜在5日公佈的2019年全球富豪榜，正式進入10億富豪俱樂部。光是個人彩妝品牌Kylie Cosmetics去年營收就增長了9%，高達3.6億美元，《富比士》保守估計，凱莉珍娜的公司市值至少達9億美元。由於凱莉珍娜的財富多數來自創的化妝品品牌，其中並未有家族資產，因此也刷新臉書創辦人馬克佐伯格在23歲時創下的「最年輕白手起家富豪」紀錄。

▲凱莉珍娜正式進入富比士全球富豪榜「10億俱樂部」。（圖／翻攝自IG）

凱莉珍娜豪奢手筆也令人驚訝，她與饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）育有一女Stormi，先前為了幫女兒慶祝1歲生日，特別搭建一個超奢華「小型遊樂場」，不僅有遊樂設施，內部還有許多專為女兒打造的各種遊戲攤位，豪華程度讓大家看傻了眼。