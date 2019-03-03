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光廁所就比第一次觀眾多！　BTS登《波西米亞》傳奇舞台票秒殺

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）歌迷和影響力遍及全世界，因此還有了「世界彈」的稱號，即將展開新巡迴的他們，目前公開的場次，幾乎都是歐美室外大型體育場，包括最多可容納9萬人的倫敦溫布利球場。而這座指標場地光是廁所都數量，就比防彈少年團第一場演唱會的觀眾還要多。

▲▼防彈少年團出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／CFP）

▲防彈少年團人氣和影響力遍及全球，圖為他們出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／CFP）

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「體育場Tour」可說是不分海內外每個歌手的夢想，防彈少年團即將展開新巡迴《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》，目前公開的場地幾乎都在歐美，其中最受到矚目的，莫過倫敦溫布利球場。這場演出在開賣不久後就宣布完售，已確定加開一場。

這座場館其實就是電影《波西米亞狂想曲》中，那場「Queen皇后樂團」被譽為搖滾史上最偉大演出的「拯救生命演唱會」（Live Aid）的演出場地，當時台下近10萬人齊聲合唱的畫面，也即將在防彈少年團的演唱會上出現。

▲▼《波西米亞狂想曲》劇照。（圖／福斯提供）

▲《波西米亞狂想曲》皇后樂團完成傳奇演出的場地，就是BTS即將站上的倫敦溫布利球場。（圖／福斯提供）

外媒特別指出，在防彈少年團之前，在這場地創下完售紀錄的也只有麥可傑克遜、碧昂絲、MUSE繆思樂團、One Direction一世代、辣妹合唱團、瑪丹娜、Take That接招合唱團、Queen皇后樂團、Oasis綠洲合唱團、阿姆和幽浮一族樂團，都是西洋大咖歌手，唯一站上和完售的亞洲藝人，就是防彈少年團。

▲▼「第61屆葛萊美獎」防彈少年團頒獎給H.E.R。（圖／CFP）

▲防彈少年團人氣和影響力遍及全球，圖為他們出席「第61屆葛萊美獎」。（圖／CFP）

此外也有人做出對比，2014年防彈少年團第一次舉辦演唱會的場地是首爾的「YES24 Live Hall」，容納觀眾為2500人。而他們即將在2019年6月站上的倫敦溫布利球場，光廁所就有2618個，比他們第一次演唱會的觀眾還要多。

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