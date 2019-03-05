布魯克林「髮線大退後」20歲爆禿頭危機！　男神劣化飄大叔味

記者蕭采薇／綜合報導

貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）4日滿20歲，他與新女友哈娜克羅斯（Hana Cross）越愛越高調，小情侶當天一起到倫敦著名景點諾丁丘（Notting Hill）約會。不過才20歲的布魯克林，髮線卻已經相當後退，完全不見「新世代男神」的模樣。

▲布魯克林（Brooklyn Beckham）生日當天和女友約會，卻飄出大叔味。（圖／翻攝自每日郵報）

布魯克林生日當天和女友哈娜一起到諾丁丘約會，當地是著名浪漫景點，也是經典電影《新娘百分百》的拍攝地。同行的還有布魯克林的好友，三人組合現身自帶氣場，被外媒稱呼是「酷小子們」。

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▲布魯克林先前形象陽光帥氣。（圖／翻攝自布魯克林IG）

不過仔細一看，身穿牛仔夾克和卡其褲的布魯克林，隨性穿搭顯得有點不修邊幅之外，更讓人震驚的是不過才20歲的他，髮線已經大後退，幾撮瀏海貼在額頭上，完全沒有青春無敵的模樣，反而飄出大叔味。

▲布魯克林髮線大退後。（圖／CFP）

布魯克林與「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）分手後，身邊女伴換個不停，直到遇上哈娜克羅斯。爸媽似乎對這名新女友也非常滿意，近來甚至爆出，為了讓他可以多待在家，貝克漢和維多利亞特地在倫敦豪宅打造一個專屬的「私人空間」給兩人，為小倆口的愛情神助攻。