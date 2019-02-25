安啾遭罵「長得不好看」首吐心聲！　一句話讓Joeman狂讚有家教

記者劉宜庭／綜合報導

知名YouTuber安啾（Anjou）外型甜美，過去因拍攝一支「倉鼠合唱團」影片爆紅，常在網路上分享各種開箱短片。不過，她在2018年毅然決然地飛往日本留學，拍片地點也大多在日本的租屋處，近來被問到其中原因，她坦言，有一部份是因為酸民的批評。

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▲安啾外型甜美，深受大票粉絲喜愛。（圖／翻攝自安啾Instagram）

安啾日前接受網紅Joeman的邀約，首度登上訪談節目《Joeman Show》，除了玩遊戲、體驗玩具「聲控相撲」，也難得在受訪過程中，吐露內心想法與感受。被問到為何突然決定去日本留學？她表示：「是因為2018年想要稍微沉澱一下自己，所以想要去學新的東西。」

Joeman好奇問：「為什麼要沉澱自己？」安啾坦言，從2016年開始漸漸被大家認識，生活上也有所改變，除了出門有時候會被認出，她也提到主要原因，「主要是網路上對我的建議會變多。」她過去曾因上電視節目，被網友截圖攻擊，甚至是人身攻擊，面對被酸民批評「長得不好看」，她無奈表示，「我沒有辦法去改變它，可是大家又會一直拿出來說這樣子。」

▲面對酸民人身攻擊，安啾無奈表示：「我沒有辦法去改變它。」（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

安啾表示：「畢竟有些事情是很難去改變它，如果說是個性或是說覺得妳的表演方法不好，那可能我們都還可以改，所以遇到這件事情的時候，我就會覺得，啊，我好像沒有辦法擺脫那個印像。」

值得一提的是，當安啾用「網路上對我的建議」來形容酸民，超委婉的說法，立刻讓Joeman驚呼超有家教，「我沒有聽過這麼客氣的說法，我覺得安啾真的是一個很有教養的人。」此外，除了分享遠赴日本的原因，安啾也透露，2019年將會有新的計畫，自己想學好某一個才藝，然後再公開發表給大家。

▲安啾回答讓Joeman狂讚有家教。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▼安啾上節目《Joeman Show》。（影片／取自YouTube／Joeman，如遭刪除請見諒。）