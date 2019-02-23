56不能亡！「勇氣下的夠不夠重⋯」　前奏一下全場叫翻了

記者關韶文／台北報導

「56不能亡！」今晚歌迷美夢成真，在全場超過上萬歌迷引頸期盼下，亞洲天團5566大勢回歸站上台北小巨蛋，舉行「Since 5566 台北小巨蛋演唱會」 ，重現當年傳奇天團的偶像風采，一開場連12組煙火掀起演唱會高潮。

演唱會一開始孫協志、王仁甫、許孟哲三人勁裝現身舞台，引爆全場歌迷尖叫，一連兩首《傳說》、《風雲變色》大家耳熟能詳的偶像劇主題曲，一聽到「勇氣下的夠不夠重⋯」立即引來大家共鳴，成功掀起演唱會第一段高潮。

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▲▼5566舉辦小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

一直擁有搖滾魂的王仁甫更是重唱自己偶像Bon Jovi的《Thank you for loving me》，這首歌同時也是自己婚禮上的定情曲，藉此向歌迷深情告白，表達自己最深的感謝；不過怎知情緒還來不及轉換，王仁甫已變身韓系偶像，對著一直嫌棄自己、只愛韓團BTS的女兒喊話，老爸當年不只當年勇，一首BTS的《idol》熱舞下來，證明自己現在依舊魅力四射。

「Since 5566 台北小巨蛋演唱會」 一萬五百張門票全數售完，扎扎實實的滿場，演唱會票房粗估3000萬，成本至少2700萬，可為誠意十足，預計演唱38首歌，換四套華服。