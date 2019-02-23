周興哲花百萬「新身份曝光」　拉近一看⋯旁是混血辣模！

記者關韶文／台北報導

周興哲新歌《至少我還記得》由周興哲執導演筒，並與中法混血有「小Angelababy」之稱的夏朧有愛恨糾葛戲，導演周興哲延續自由三部曲前作《Nobody but me》和《怎麼了》內容，親自在《至少我還記得》MV中將故事線漂亮收尾。

周興哲初執導演筒，坦言有點難度，但《至少我還記得》MV中最難的，不是執導、而是酒吧打人這段，因為他打不下去，大概NG了近30次，「因為我很保護自己人，臨時演員也是我們自己團隊，所以我會打不下去。」

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▲▼周興哲推出新歌MV。（圖／索尼提供）

MV中，有一段和夏朧因前女友合照爭吵那段，周興哲則是猛掌自己嘴，難道不怕把自己打成豬頭或破相？Eric說：「自己真的沒想那麼多，當下只求完美，所以連珠炮掌摑自己！」由此可見，周興哲有著嚴以律己、寬以待人的美德，由於他對自己猛烈掌摑，所以果然一次到位ok，但悲劇是拍完當下，同仁才發現他穿的衣服不連戲。

《至少我還記得》MV斥資百萬，拉到萬里山上的「角落大院」影城拍攝，雖然周興哲首度擔任導演，但他做足功課，也歸功於團隊的專業，所以整個拍攝相當順利，他自述國、高中時看了很多電影，所以對於很多鏡位、手法都了然於心，「這些養分都在我腦海裡，沒想到第一次當導演就派上用場。」