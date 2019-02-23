快訊／慢慢說「空中摔落」巨響！　急送醫：肋骨斷2根

▲慢慢說空中吊環摔落出意外。（圖／雅慕斯娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

樂團慢慢說發行新專輯，上週發稿才主打苦練「空中吊環」，沒想到正當他們為新專輯記者會排練時，驚傳練習出了意外。利得彙22日晚間，在排練室籌備空中吊環時，意外從吊環上摔落，主唱利得彙肋骨直接斷2根，緊急送醫後決定將新歌演唱會暫時取消！



利得彙是在2年多前接觸空中環，踏入門檻後她才發現，看似優雅的環上運動，其實是肌力與體力的魔鬼考驗，她透露空中「環」是非常非常硬的鋼環材質，練習時得用關節的肉狠狠把它夾緊才不會掉下去，每每練完之後，雙腳都會疼痛不堪，瘀青根本是家常便飯。

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▲慢慢說MV結合空中吊環。（圖／雅慕斯娛樂提供）

利得彙在新歌MV中苦練空中吊環， 在拍攝前投保千萬保險確保安全無虞，事後她完成任務，贏得全場滿堂彩。沒想到，就在22日再次排練時，利得彙就從空中意外掉落，當場發生巨響，緊急送醫。

據悉，原訂25日舉辦發片記者會，慢慢說樂團為排練記者會演出，重新排練「吊環」橋段，沒想到意外從吊環上掉落，當時緊急送醫，醫生表示，「兩根肋骨斷了，建議空環至少要三個月後才能再上環。」讓慢慢說樂團原定3月舉辦新歌記者會暫時取消。記者致電詢問慢慢說樂團經紀團隊，經紀人表示，「原訂記者會照常舉行，新歌演唱會是否延期，正在評估中。」





▲▼慢慢說肋骨斷了2根。（圖／翻攝慢慢說臉書）

導演也配合空中環「圓」的主題，在MV裡找來了許多大大小小的圓型燈，讓吉他手沈志方展現實力，在巨型圓燈前帥氣飆彈電吉他，與優雅表演空中環特技的利得彙時而呼應，時而互別苗頭；由於MV裡有一幕是兩人翻牌互做心理測驗，被問到現實生活中，兩人是不是也會猜測對方心思、愛玩心理測驗？利得彙率先自首說：「臉書不是常常有外掛程式，我之前會登入他的臉書帳號做測驗，之前有一種測驗是看誰最常來看你、最愛你，我就會看他的，非常心機。」沈志方聽聞後神色自若，但趕緊發問：「男的對不對，應該沒有什麼問題。」一旁的利得彙才笑著表示是經紀人，讓他鬆了一口氣，大呼「好險」。

慢慢說臉書全文：

實在很懊惱， 自己怎麼這麼不小心， 都要發片了⋯⋯

昨天練習空中環的過程中不小心受傷， 造成兩根肋骨骨折。 謝謝我們的經紀跟宣傳團隊。 讓大家擔心了，抱歉。 現在有按醫師囑咐24小時穿束腰固定跟冰敷， 也有按時吃藥，今天又打了一劑止痛消炎針。 一切動作要放慢速度， 只希望骨頭復原長好長美。還有演唱會日期要延後了， 請喜愛慢慢說的朋友們再等我一下下。 再次抱歉