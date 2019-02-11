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炎亞綸2019變時尚咖！　紐約狂拍美照「工作人員全臭臉」

記者關韶文／台北報導

藝人炎亞綸年前剛從巴黎時裝周回來，2月再度受知名品牌邀請，初四就開工飛往紐約時裝周，2019年一開春就連續受邀出席2場時尚活動，儼然晉升時尚咖，而難得前往紐約工作，也讓他在社群平台狂發美照，吸引上萬粉絲按讚！

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

▲▼炎亞綸受邀前往紐約時裝週。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

2019年1月，炎亞綸就曾受邀飛往浪漫之都巴黎7天，第一次到巴黎參加時裝週的炎亞綸心情很雀躍，也帶著來學習的心勇闖每個秀場。而他也趁著在法國，看了許多大品牌的秀，甚至登上許多外媒版面。

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

▲▼炎亞綸精神超好，完全沒有時差。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

農曆春節還沒結束，炎亞綸初四就開工，應品牌之邀飛往紐約時裝周，不過由於工作滿檔，只停留紐約短短四天。一到紐約，炎亞綸心情大好，完全沒有時差，興奮擺起pose和當地知名景點拍照，不過身旁工作人員全為「13小時」時差所苦，各個愁眉苦臉，形成有趣對比。

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

▲▼炎亞綸在社群軟體狂曬時裝周美照。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝炎亞綸微博、IG）

炎亞綸在IG開心寫下，「祝大家諸事順利、諸事大吉、珠圓玉潤 ，願平靜在你們心中，幸運在你們生活，智慧在你們靈魂。」此外，炎亞綸也將持續走訪當地景點，和參加品牌活動，粉絲可以鎖定社群軟體更新最新動態。

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