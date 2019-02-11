董事長樂團出席葛萊美！　在當地紅到「狂被認出來」

記者關韶文／台北報導

董事長樂團偕同蕭青陽今日出席美國葛萊美頒獎典禮，雖然5度入圍的蕭青陽未能如願獲獎，董事長樂團十分感念蕭老師，讓他們有機會參與國際性的音樂盛會，貝斯手大鈞表示：「葛萊美果真不同凡響，節目流程順暢又精準。」

7日就提前前往美國的動事長樂團笑說，因為當地的台胞太過熱情，每晚都像是吃年夜飯、慶功宴般的熱鬧，抵達當日一下飛機就被接到台灣人開的飯店入住，隨後就被帶去「總鋪師」餐廳用餐，除了道地的台灣料理，還有台灣啤酒，滿桌的家鄉味。

▲▼董事長樂團出席葛萊美獎。（圖／獨一無二娛樂提供）

離去前，老闆娘開心給每位團員紅包，每包100美元，主唱吉董笑說：「這是我今年拿到的第一個紅包，大家很開心地炫耀著，但又有點歹勢。」阿姨還鼓勵他們：「大家都要健康，為了台灣要活久一點，知影無！恁攏是台灣ㄟ寶貝，用藝術替台灣發聲，有機會就用愛帶台灣走出去。」

本次美國之行讓董事長樂團印象最深刻的就是台灣擁有免簽證後，出入美國變得比較簡單省時，吉董說：「先電子自動通關掃描一遍，然後我們一群人就被海關說直接可以出去了，簡直像是回到家門。」而在葛萊美獎會場，大夥逛街採購周邊紀念商品之餘還遇到不少歌迷要求合照，包括不少國外人，讓董事長樂團驚嘆音樂的影響力真的是無國。