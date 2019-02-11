ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

董事長樂團出席葛萊美！　在當地紅到「狂被認出來」

記者關韶文／台北報導

董事長樂團偕同蕭青陽今日出席美國葛萊美頒獎典禮，雖然5度入圍的蕭青陽未能如願獲獎，董事長樂團十分感念蕭老師，讓他們有機會參與國際性的音樂盛會，貝斯手大鈞表示：「葛萊美果真不同凡響，節目流程順暢又精準。」

7日就提前前往美國的動事長樂團笑說，因為當地的台胞太過熱情，每晚都像是吃年夜飯、慶功宴般的熱鬧，抵達當日一下飛機就被接到台灣人開的飯店入住，隨後就被帶去「總鋪師」餐廳用餐，除了道地的台灣料理，還有台灣啤酒，滿桌的家鄉味。

▲▼董事長樂團。（圖／獨一無二娛樂提供）

▲▼董事長樂團出席葛萊美獎。（圖／獨一無二娛樂提供）

▲▼董事長樂團。（圖／獨一無二娛樂提供）

離去前，老闆娘開心給每位團員紅包，每包100美元，主唱吉董笑說：「這是我今年拿到的第一個紅包，大家很開心地炫耀著，但又有點歹勢。」阿姨還鼓勵他們：「大家都要健康，為了台灣要活久一點，知影無！恁攏是台灣ㄟ寶貝，用藝術替台灣發聲，有機會就用愛帶台灣走出去。」

本次美國之行讓董事長樂團印象最深刻的就是台灣擁有免簽證後，出入美國變得比較簡單省時，吉董說：「先電子自動通關掃描一遍，然後我們一群人就被海關說直接可以出去了，簡直像是回到家門。」而在葛萊美獎會場，大夥逛街採購周邊紀念商品之餘還遇到不少歌迷要求合照，包括不少國外人，讓董事長樂團驚嘆音樂的影響力真的是無國。

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

推薦閱讀

費玉清2019最後演出「確定在台灣」　周杰倫、江蕙暖挺！

快訊／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！　「封麥演唱會」中斷

男歌手「第一次打麻將就相公」　從此被排擠成過年陰影！

宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

恭喜！導演脫口向女歌手求婚　「101歲外婆」現場見證❤

獨家／八三夭5人唱酬分6份！滾石合約到期下步「有共識」

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

BCW登上原住民電視台圓夢了！　「對我來說意義重大」

師大附中風雲人物帥翻！　「被57kg金曲女歌手」搭訕

台北街頭小女孩「望著蘑菇湯沒錢買」　男歌手帥氣結帳！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

純元皇后才是心機女！　《甄嬛》5個隱藏版劇情…網傻眼：8年都沒發現

華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

玖壹壹洋蔥年後PO照「整個人瘦一圈」！　粉絲驚：快認不出來

「我顧孩子，妳去逛街」修杰楷寵妻5細節　網大推這點：很少男人注意到

做到一半內褲脫了！張再興全裸「不清場」50人賞鳥團圍觀

吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

張鈞甯搶頭香祝「最強閨蜜」陳意涵生娃　留言串網友笑歪樓

防彈出發葛萊美⋯私生飯又跟上飛機　祭「超強保鑣」真的是ARMY！

唐綺陽運勢／2星座小心爛桃花！巨蟹「主動有機會」

昆凌受傷⋯只1句話周杰倫秒出現！　「先疼妳」寵妻5細節甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

董事長樂團, 葛萊美獎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《跑男7》4班底確定退出！　新增「3男1女新成員」名單曝光
  2. 拿錢回家算不算「U好」？陶晶瑩「塞爆的冰箱」神解
  3. 巧遇3年前「載范范生產」運將！　黑人搭小黃3大神奇緣分：最美好回憶
  4. 《陰屍路》又一個要角離開　她演完《黑豹》更紅！
  5. 《水行俠》確定推出「恐怖片外傳」　主角是⋯網驚呆：想不到
  6. 12歲女孩甜笑50秒念完「全世界最長姓名」！1000字母驚呆觀眾　　
  7. 正妹主播返鄉被認出　鄉親搶拍：妳在電視看起來比較老
  8. 葛萊美／Cardi B得獎　亞莉安娜「心疼舊愛」怒譙秒刪文
  9. 炎亞綸2019變時尚咖！　紐約狂拍美照「工作人員全臭臉」
  10. 阿翔送兒子上學…一到校門「秒崩潰」　老婆：怕他把我休了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366