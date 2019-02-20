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蕭敬騰學Bo妞叫「媽咪～」凸槌！　賈靜雯翻白眼：我…孩子長好大了

記者潘慧中／綜合報導

蕭敬騰和賈靜雯、修杰楷的小女兒Bo妞常被說相像，他20日凌晨在社群網站上傳一段和賈靜雯逛精品店的影片，只見他癟嘴喊：「媽咪媽咪！」下秒自嘲聲音好沙啞，逗得對方湊近鏡頭笑說：「Oh my god!」

▲▼蕭敬騰學Bo妞叫：媽咪～（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

▲▼蕭敬騰和Bo妞常被說長超像。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

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▲▼蕭敬騰學Bo妞叫：媽咪～（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

趁賈靜雯認真逛街時，蕭敬騰在旁側拍一段叫媽咪的短片，對方聽到呼喚也馬上回過頭，讓他忍不住感嘆：「母親最偉大，隨呼隨到，逛在（再）high都不忘了關心蕭波妞。」並附上2個愛心符號，賣萌片笑翻一票網友。

▲▼蕭敬騰學Bo妞叫：媽咪～（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

▲▼賈靜雯翻白眼幽默回應蕭敬騰。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

▲▼蕭敬騰學Bo妞叫：媽咪～（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

事後，賈靜雯在留言區搞笑附上2個翻白眼的符號說：「我…孩子長好大了，大波妞～你真的好時髦喔！」蕭敬騰看了則笑回：「有其母必有其妞。」此外，他不忘Tag修杰楷來圍觀：「爸爸去哪兒？呼叫！」他和對方一家人的互動逗樂不少粉絲。

▲▼蕭敬騰學Bo妞叫：媽咪～（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

▲蕭敬騰曾搞笑模仿Bo妞。（圖／翻攝自Instagram／jam_hsiao0330）

修杰楷日前聊起女兒經坦言：「有網友說Bo妞跟老蕭（蕭敬騰）小時候長很像，我看小時候照片確實有點像，可能是眉毛、神韻像吧！」小女兒以前被說長得像Ella（陳嘉樺），現在則被說像蕭敬騰，「有一天Bo妞看到照片，想說為何這個人（老蕭）要一直模仿我，看照片看到皺眉頭。」

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