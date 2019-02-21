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張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲育有3女1子，平常即使工作忙碌，也不會疏於關心小孩。近日被問到如何面對小孩的叛逆期，他分享小兒子鹿希派（吳睿軒）有次翹課，孩子都不接電話，老婆張葳葳連忙跟他求救，後來他傳訊息只說了一句話，兒子馬上就回應了。

▲▼張葳葳求救吳宗憲（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

▲吳宗憲認為陪伴孩子是很重要的過程。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

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吳宗憲最近在《綜藝大熱門》透露，張葳葳有次打電話告訴他兒子沒有在學校、電話也都不接，得知一切狀況後，他私訊問兒子：「你要不要看哈利波特？」孩子立刻回訊息：「你在哪裡？」他接著說自己剛在北投打完球，準備回台北，小孩馬上招了自己在哪裡：「真的嗎？我在士林。」

▲▼張葳葳求救吳宗憲（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲吳宗憲傳訊息只問了兒子這句話。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

小兒子坦言自己正在看哈利波特，吳宗憲不但沒動怒還冷靜回覆：「要不然我過來找你。」藉由此事，他想表達的是如果想糾正孩子，「你要先成為他的朋友，陪伴著他。」

▲▼張葳葳求救吳宗憲（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲吳宗憲認為糾正小孩前要先成為他們的朋友。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

談到鹿希派之前「炸北市府」的發文風波，吳宗憲表示孩子犯錯時，千萬不要只是說：「他很乖、他交到壞朋友。」小孩錯就是錯，「他這個錯是對大眾的一個不禮貌。」但兒子絕不可能會去害人，「我跟他講說你整棟大樓就你們家燈是亮的，拿石頭人家一定是K他。」他會陪伴孩子走過每個難關。

▲▼張葳葳求救吳宗憲（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲吳宗憲談到兒子之前的風波。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲約從14：44分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）

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