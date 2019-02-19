ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

28歲以為身體很好！　健檢結果出爐…《愛玩客》女星「決定凍卵」

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）擔任《台3愛玩客》主持人，靈敏反應獲得不少肯定，平常儘管工作忙錄，仍不忘和粉絲分享生活，沒想到她18日突然宣布一件大事：「即將在這週末完成凍卵這件事情！」從發現身體異狀到決定凍卵的過程，更讓不少女網友心有戚戚焉。

▲▼《愛玩客》女星決定凍卵（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）

▲▼黃沐妍保持運動好習慣，仍被診斷出有卵巢早衰的可能。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）

▲▼《愛玩客》女星決定凍卵（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）

請繼續往下閱讀...

28歲的黃沐妍原以為年輕有個好身體，沒想到做了健康檢查才發現，體質有卵巢早衰的可能，「第一次這麼了解自己的身體狀況！有好多以前害怕的不想面對的，但真的了解後，原來跟自己想的完全不一樣。」

▲▼《愛玩客》女星決定凍卵（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）

▲▼黃沐妍決定凍卵。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）

▲▼《愛玩客》女星決定凍卵（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）

經過慎重思考後，黃沐妍決定凍卵，「不然我可以想像我五年後後悔的樣子。」她也因此嘗試了不少初體驗，第一次在家自行打排卵針，「打針那剎那我真的快瘋了！但好險我勇敢了，一點都不痛啊。」但面對凍卵手術逼近，心情仍難免緊張，「希望我順順利利。」

黃沐妍臉書全文：

今天一大早就來到醫院找茂盛小王子報到  身體檢查一切健康！我準備要去凍卵了
你們知道女生卵子最健康的年紀是22-28歲嗎？我今年28所以我決定要把握當下
我第一次在家幫自己打針（是不是很勇敢），第一次做這麼多檢查，第一次這麼了解自己的身體狀況！
有好多以前害怕的不想面對的，但真的了解後，原來跟自己想的完全不一樣。所以我即將在這週末完成凍卵這件事情，我也很緊張，希望我順順利利

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

推薦閱讀

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

鄧福如難得放閃Howhow❤　0偽裝吃大餐被拍…網驚「超有夫妻臉」

打工巧遇《黑澀會》3美眉！　10點一到…店長命令他「趕走她們」

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

幼稚園老師警告：小孩經常說謊！　利菁「合照外甥女」還她清白

第一次見準女婿「女兒跪地幫艾力克斯綁鞋帶」　李詠嫻爸目睹氣炸

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

展榮展瑞童年照曝光！　爸爸N年前「根本和他們現在長一樣」

謝和弦0刺青「原裝照」曝光！　3分頭入鏡…網驚呆：差點認不出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹突然「宣布改名」…阿滴准了！網嗨翻：新名字很可以

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

羅志祥「退STAGE內幕」曝光　爆工作人員12字開嗆：會有報應！

認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

小人太囂張！2019「5大星座背上插滿箭」　摩羯會被自己人弄死

孟耿如「一天2親人離開」　崩潰哭：以後要來媽媽肚子裡！

快訊／黃子佼18年愛狗離開了⋯　「49天後帶你歸土」

林依晨被爆台下真面目！　化妝師評她「只有這句話」…網暖哭：真女神

羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃沐妍, 愛玩客, 小豬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Angelababy近照曝光「臉部2特徵變了」　網看傻：這是誰
  2. 柯博文可能有獨立電影！　多虧《大黃蜂》救了變形金剛宇宙
  3. 燦烈3秒灌完750cc...連水瓶一起消失！超狂神技只是為了「它」
  4. 老公前女友白目叫婆婆「媽媽」　劉雨柔翻臉嗆：到底誰妳媽！
  5. 吳鳳：台灣人太小看自己　小國不代表沒有發展！
  6. 贈獎／女傭殺人案件爆關注　金香起患自閉症成唯一《證人》
  7. 陸元琪CEO新歡劈腿內幕！　正宮「穿紅衣紅鞋自殺」：要陰魂不散纏他
  8. 觀眾只知他是「宇宙」　SF9燦熙考慮改名：我會承擔後果
  9. 28歲以為身體很好！　健檢結果出爐…《愛玩客》女星「決定凍卵」
  10. 《驚奇隊長》真正的反派曝光？　漫威最新小說洩密

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366