28歲以為身體很好！　健檢結果出爐…《愛玩客》女星「決定凍卵」

記者潘慧中／綜合報導

黃沐妍（小豬）擔任《台3愛玩客》主持人，靈敏反應獲得不少肯定，平常儘管工作忙錄，仍不忘和粉絲分享生活，沒想到她18日突然宣布一件大事：「即將在這週末完成凍卵這件事情！」從發現身體異狀到決定凍卵的過程，更讓不少女網友心有戚戚焉。

▲▼黃沐妍保持運動好習慣，仍被診斷出有卵巢早衰的可能。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）



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28歲的黃沐妍原以為年輕有個好身體，沒想到做了健康檢查才發現，體質有卵巢早衰的可能，「第一次這麼了解自己的身體狀況！有好多以前害怕的不想面對的，但真的了解後，原來跟自己想的完全不一樣。」

▲▼黃沐妍決定凍卵。（圖／翻攝自Facebook／黃沐妍-小豬）



經過慎重思考後，黃沐妍決定凍卵，「不然我可以想像我五年後後悔的樣子。」她也因此嘗試了不少初體驗，第一次在家自行打排卵針，「打針那剎那我真的快瘋了！但好險我勇敢了，一點都不痛啊。」但面對凍卵手術逼近，心情仍難免緊張，「希望我順順利利。」

黃沐妍臉書全文：

今天一大早就來到醫院找茂盛小王子報到 身體檢查一切健康！我準備要去凍卵了

你們知道女生卵子最健康的年紀是22-28歲嗎？我今年28所以我決定要把握當下

我第一次在家幫自己打針（是不是很勇敢），第一次做這麼多檢查，第一次這麼了解自己的身體狀況！

有好多以前害怕的不想面對的，但真的了解後，原來跟自己想的完全不一樣。所以我即將在這週末完成凍卵這件事情，我也很緊張，希望我順順利利