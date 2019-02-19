熊熊「遲來的情人節禮物❤」　合照男神High翻：我圓夢了！

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）個性活潑、體態前凸後翹，內外兼具的好形象讓她成為不少網友的理想型，令人又驚又喜的是，她18日突然在社群網站PO出「遲來的情人節禮物」，終於有機會和凍齡男神合照，羨煞一票網友。

▲熊熊是不少人的理想型。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



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熊熊附上哭哭臉的表情符號大喊：「我圓夢了！」照片中，可以看到她頂著俏麗短髮，精緻妝容襯托巴掌臉，身穿印有星星圖案的V領黑上衣，露出雪白肌膚，身旁合影對象正是從小到大的偶像林志穎，「太開心太幸福太滿足！」

▲熊熊圓夢和偶像合照。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



事後，熊熊害羞Tag林志穎的帳號稱讚：「怎麼可以帥成這樣？！如此凍齡？！」她稱讚偶像貴為巨星卻絲毫沒有一點架子，「人又好超完美！」難得有機會見面甚至拍照，心情既緊張又興奮不已，「我也好想要一個（小志哥）。」

▲▼熊熊同框林志穎超驚喜。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



熊熊IG全文：

我圓夢了

@jimmylin

怎麼可以帥成這樣 如此凍齡 人又好好 完美無敵

遲來的情人節禮物 太開心太幸福太滿足

#謝謝鐘哥V哥讓我圓夢

#超級無敵霹靂開心

#偶像又帥人又好超完美

#我也好想要一個