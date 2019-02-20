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Mei打麻將踩雷…阿弟當街爆氣「給我下車」！　女兒目睹嚇哭

記者潘慧中／綜合報導

Mei（邱馨葦）與阿弟（蕭景鴻）結婚12年，育有2個女兒，目前懷有第三胎男寶。她近日透露有次因為在好友家打麻將，意外踩到老公地雷，對方到樓下接小孩回家，「妳那麼愛打妳就打！」已經打完麻將的她，本來想一起回家，上車卻又立刻挨罵：「妳給我下車！」

▲▼Mei打麻將踩雷…阿弟爆氣：下車（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

▲Mei和阿弟將迎來第三個小孩。（圖／翻攝自Facebook／Mei 邱馨葦）

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Mei最近在《上班這黨事》透露當天和朋友約好喝下午茶，阿弟本來要同行，最後因賴床作罷，吃完東西後，離接女兒下課仍有段時間，她便先和好友打麻將殺時間，直到6點多，老公打電話問她在幹嘛，她照實回答後，對方秒掛電話：「我現在不想跟妳講話。」

▲▼Mei打麻將踩雷…阿弟爆氣：下車（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲阿弟氣Mei不懂得珍惜身體。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

不久後，Mei的女兒便打電話說當天要提早下課，由於安親班離朋友家很近，她就要女兒直接走過來，想到阿弟剛說不想和自己講話，她就傳訊息跟老公說：「你女兒先來找我，你就待在家裡。」怎料老公剛好沒看到訊息。

▲▼Mei打麻將踩雷…阿弟爆氣：下車（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲阿弟沒有看到Mei的訊息更生氣了。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

阿弟到安親班接不到小孩似乎更怒了，「妳是不會講話是不是？妳啞巴嗎？」約過了5分鐘就開到Mei的朋友家樓下，打電話要女兒下樓，老婆跟小孩一起下樓上車後，他就問：「妳上車幹嘛？」並當場要對方下車，妻子邊哭邊下車，他真的頭也不回開走了。

▲▼Mei打麻將踩雷…阿弟爆氣：下車（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲阿弟氣到當街要Mei下車。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

阿弟之所以這麼生氣，Mei解釋老公其實不喜歡她打麻將，加上她前一晚不舒服，氣她不珍惜身體，「我照顧妳照顧成這樣，妳下午還跑去打麻將？！」但她事後也好好和對方溝通，希望老公能尊重自己，「你不可以丟一個女生下車。」同車女兒甚至嚇哭、氣到2天不和爸爸說話。

▲▼Mei打麻將踩雷…阿弟爆氣：下車（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼Mei和女兒都被嚇哭了。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼Mei打麻將踩雷…阿弟爆氣：下車（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲約從23：32分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）

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阿弟, 蕭景鴻, energy, Mei, 邱馨葦

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