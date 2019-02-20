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蔡詩芸突提「人生課題」！　2個月前才慶祝結婚週年

記者潘慧中／綜合報導

蔡詩芸與王陽明堪稱是演藝圈最閃夫妻檔，分手8年復合，短短4個月內就決定結婚，2018年底剛慶祝完結婚3週年，她19日突然在社群網站提到「人生課題」，老公也一秒現身回覆了。

▲▼蔡詩芸突提「人生課題」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲蔡詩芸和王陽明結婚3年多了。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

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蔡詩芸在Instagram曬出一張幼犬照，並接著說如果要老公做一件事的時候，「就是給他這張臉。」對比小狗無辜、楚楚可憐的神情，網友全聽懂了。王陽明看到後附上一個愛心符號直說：「YES YES YES!」她則笑回：「ya know it.」

▲▼蔡詩芸突提「人生課題」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲蔡詩芸提出人生課題，釣出王陽明秒回應。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

事實上，王陽明曾坦言以前的自己很自私、沒有太多責任感，直到了31、32歲時「突然就醒了」，直到再次與蔡詩芸相遇復合，才發現「當真正愛上一個人，會想要了解對方的感受，願意為對方去改變」，印證了爸爸曾說過的話，「男人一旦時間到了，自己就會調整、走上軌道。」

至於2014年重燃愛火的關鍵，王陽明只記得雙方有次計畫出國旅遊，他當時問女方：「妳想去哪裡旅行？」對方不假思索地說：「我有一個夢想……我想去找鯨鯊。」這句話竟讓他怦然心動，心底暗自認定對方就是此生的真愛。

▲▼蔡詩芸突提「人生課題」！（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

▲蔡詩芸和王陽明恩愛如初。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

對此，王陽明不諱言透過這趟旅行才發現，蔡詩芸是自己長久以來在找尋的理想靈魂伴侶，喜歡戶外活動的他，「過去從來沒有女友願意陪我到大自然。」他當時第一時間公開認愛也是認定對方的表現，「工作隨時都有機會，家庭生活錯過就沒了。」

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