《延禧》許凱變圓了！認冬天吃太多肥5KG：上鏡就很胖

記者林奕如／台北報導

許凱、白鹿主演的高甜仙俠劇《招搖》甜出新高度，他劇中自從認出白鹿身分之後，各種寵妻無極限，任憑她抓胸肌撓癢癢、餵食糖葫蘆、為她上刀山火海取寶劍，被天雷劈傷也在所不惜，不但被網友封為搖瀾CP，並且大呼此劇有毒！

▲許凱比上一部戲相比胖了，認吃胖5公斤。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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許凱因為《延禧攻略》深情傅恆而爆紅，這次演出被網友發現「變胖了」，他也首次在專訪中回應，因為冬天拍這部戲很冷就想吃東西補充能量，結果沒有消耗完能量，就堆積了脂肪，自嘲說：「上鏡就很胖，因為畢竟胖了10幾斤（約5公斤），不是開玩笑的。」

專訪中許凱也透露希望之後能嘗試一下現代戲，因為古裝戲已經拍得太多了，不諱言表示：「快吐了，受不了了。」記者問到許凱覺得自己自拍跟他拍哪個帥，許凱秒回說：「自拍啊當然，因為自拍可以修一下臉。」隨即說開玩笑的，基本上他不修圖，但立刻被記者吐槽說可以修脖子，讓許凱大笑也招認說：「我現在沒有（修圖），現在好早已經不這樣了，認了粗了就粗了。」

▲許凱劇中和白鹿互動超甜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

因許凱在《招搖》中的角色有兩種階段，分別是前期不知世事的墨青與職掌萬戮門門主的厲塵瀾，許凱也應記者要求現場以這兩種身分示愛路招搖（白鹿 飾），許凱分別使出呆萌眼神以及酷帥表情示愛，結果墨青一角被白鹿直接打槍：「墨青其實在現實生活中是屬於小奶狗，我可能對小奶狗不太感冒，我比較喜歡MAN一點的。」