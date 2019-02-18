令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

記者林奕如／台北報導

林依晨出道19年零負評，合作過的人都讚她不忘本，其實從她出席15年前合作過《我的秘密花園2》導演明金成婚禮就可見一斑，導演向《ETtoday星光雲》透露她的貼心，「她從合作完到現在每一年教師節、過年，都會傳訊給我，寫下老師教師節快樂，新年也會跟我拜年，真的很感動。」

▲林依晨、張天霖隔16年再合體 。（圖／張天霖微博）

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林依晨2003年拍攝《我的秘密花園》范小敏大紅，隔年再拍續集，和楊謹華、梁又琳、六月等結為好友，交情至今不變，17日出席導演明金成婚宴，她身穿藍色洋裝美登場，還和男主角張天霖同框拍照，惹哭一堆劇迷。

▲明金成導演曝光《秘密2》合作林依晨，她15年都沒忘傳訊問候的貼心舉動 。（圖／翻攝網路）

導演明金成當年執導《我的秘密花園2》是第一部作品，和林依晨結緣至今，他稱讚，依晨是一個非常善良、工作不怕辛苦，又很念舊一個好女孩，「當時結束拍攝時，她親手寫給劇組每一個人卡片，表達關心跟謝意，讓我們感動也很敬佩。」

▲明金成導演婚禮，圈內藝人大集合。（圖／張天霖微博）

林依晨2014年訂婚邀請明金成導演，當時就向他直呼：「你結婚一定要邀請我」，導演這次補辦婚宴，不忘記邀請她，他說：「她很高興，就說好我一定要來。」明金成和老婆婚後努力求子，砸百萬做試管嬰兒，至今仍未成功，林依晨拍完《小女花不棄》後先停工，近期也在努力做人，彼此也鼓勵對方，希望聽到好消息。