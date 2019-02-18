ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

記者林奕如／台北報導

林依晨出道19年零負評，合作過的人都讚她不忘本，其實從她出席15年前合作過《我的秘密花園2》導演明金成婚禮就可見一斑，導演向《ETtoday星光雲》透露她的貼心，「她從合作完到現在每一年教師節、過年，都會傳訊給我，寫下老師教師節快樂，新年也會跟我拜年，真的很感動。」

▲明金成導演婚禮，林依晨、張天霖合體 。（圖／張天霖微博）

▲林依晨、張天霖隔16年再合體 。（圖／張天霖微博）

請繼續往下閱讀...

林依晨2003年拍攝《我的秘密花園》范小敏大紅，隔年再拍續集，和楊謹華、梁又琳、六月等結為好友，交情至今不變，17日出席導演明金成婚宴，她身穿藍色洋裝美登場，還和男主角張天霖同框拍照，惹哭一堆劇迷。

▲我的秘密花園 。（圖／翻攝網路）

▲明金成導演曝光《秘密2》合作林依晨，她15年都沒忘傳訊問候的貼心舉動 。（圖／翻攝網路）

導演明金成當年執導《我的秘密花園2》是第一部作品，和林依晨結緣至今，他稱讚，依晨是一個非常善良、工作不怕辛苦，又很念舊一個好女孩，「當時結束拍攝時，她親手寫給劇組每一個人卡片，表達關心跟謝意，讓我們感動也很敬佩。」

▲明金成導演婚禮，林依晨、張天霖合體 。（圖／張天霖微博）

▲明金成導演婚禮，林依晨、張天霖合體 。（圖／張天霖微博）

▲明金成導演婚禮，圈內藝人大集合。（圖／張天霖微博）

林依晨2014年訂婚邀請明金成導演，當時就向他直呼：「你結婚一定要邀請我」，導演這次補辦婚宴，不忘記邀請她，他說：「她很高興，就說好我一定要來。」明金成和老婆婚後努力求子，砸百萬做試管嬰兒，至今仍未成功，林依晨拍完《小女花不棄》後先停工，近期也在努力做人，彼此也鼓勵對方，希望聽到好消息。

楊繡惠19歲第一次太緊張...留陰影　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

推薦閱讀

提款卡在小蠻手上　邵翔寵女友：我的錢就是她的！

同框Sweety劉品言「神凍齡」　曾之喬鬆口談「合體可能性」

房思瑜練深蹲「胖10KG看起來更瘦」！腰腹臀黃金比例辣翻

《皓鑭傳》的他自信說話了！不怕和《延禧攻略》做比較

《奈何BOSS要娶我》甜到有毒！「5大撩妻金句」也狂炸女粉心

林依晨念舊15年交情不變！出席《秘密花園》導演婚宴美翻

張彬彬哄妻開大絕！情話開撩林依晨：面對妳，我躲不了

方志友產後鏟肉13KG美露鎖骨！一家四口拍全家福甜爆

陳曉一夜變「肉麻哥」　婚後狂撩老婆陳喬恩：秀色可餐

和陳妍希結婚3年「幸福肥」　陳曉手捂臉：大家說我胖了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林依晨, 張天霖, 我的秘密花園, 秘密2, 我的秘密, 明金成, 六月, 楊謹華, 梁又琳, 范小敏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變
  2. 劉雨柔狂吸「惡鄰居」按門鈴找碴：狗不在還嫌吵
  3. KAI露點傳奇舞台>///<《音樂銀行》首支「直拍」點破200萬
  4. 啾啾鞋結婚了！「牽緊超正新娘」影片曝光　網驚：有疊字都叛徒
  5. 林俊傑預告「聖所2.0」登場！　喊話粉絲：我們同步進階
  6. 又一對情侶分手！許齡智認愛11個月　情斷大13歲主唱
  7. 玖壹壹春風洗頭「印度拉茶」式沖水　熊熊慘叫：你在洗臉喔！
  8. 《步步》八爺藏3天…兒子首曝光！　鄭嘉穎：自己的最可愛
  9. 《一吻定情》票房出爐「4天已有觀眾6刷」　網道歉：王大陸當直樹很可以
  10. 《超人回來了》Haru亂入爸爸直播！4年不見「暴風抽高」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366