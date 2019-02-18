金鐘視帝陪酒撩腿賣弄風情　被他強吻掙扎：錢很難賺！

記者林奕如／台北報導

金鐘視帝吳政迪演出客家電視年度戲劇《日據時代的十種生存法則》，在劇中飾演一個終日以賺錢為人生目標的農夫，最常講的台詞「賺大錢！」他為了賺錢無所不用其極，在劇中甚至犧牲色相陪酒、假扮女人賣弄風情，還被王自強飾演的日本所長強吻，想要掙扎還躲不掉，讓他直呼：「錢很難賺。」

▲吳政迪在《日據時代的十種生存法則》賣弄風情。（圖／客家電視提供）

提到賣弄風情這段劇情，吳政迪笑說自己根本就是酒家女，在幾個大男人面前不但要裝女生俏皮模樣、還得摸自己的腿展現韻味，好在自己腿夠細，扮起女生有模有樣。吳政迪表示，導演林宏杰給他很多建議，幫他這段演出加分很多，甚至臨時加碼被王自強飾演的所長親到。吳政迪笑說，雖然兩人都覺得導演提出的想法很有趣，但實際拍完吻戲後，還是猛擦嘴巴直呼不蘇胡。

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▲吳政迪劇中還被王自強飾演的所長強吻。（圖／客家電視提供）

相較於劇中角色因為環境所逼，一直鑽營賺錢方式，吳政迪表示自己物質欲望沒這麼多，平常頂多花錢在看電影，三餐可以溫飽就好。問到藝人多經營副業、投資股市等，吳政迪笑說自己財力不夠雄厚，沒有多餘本錢砸進去，更害怕投資之後有去無回，寧願乖乖存在銀行就好，等以後退休再考慮與另一半一起經營可以談心互動的「咖啡版」深夜食堂。

由《台北歌手》團隊推出的文學戲劇《日據時代的十種生存法則》，由個性迥異的秦得隆、秦得參兩兄弟為主角，揉合台灣新文學之父–賴和的作品，串起整齣戲的故事內容。本劇由吳政迪、石知田、張寗等人演出、林宏杰導演，預計在4月8日播出，屆時也會在客家電視YouTube頻道同步播出。