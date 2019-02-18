謝盈萱被鬼附身狂飆髒話　演技霸氣外露：有什麼不敢！

記者林奕如／台北報導

蕭敬騰在公視《魂囚西門》飾演能看見鬼，還更決心為鬼諮商的心理師，16日首播後，收視飆出好成績，第1、2集平均收視0.7、0.81，瞬間收視每分鐘最高達1.01，觀眾最愛看老蕭見鬼。此外，影后謝盈萱飾演被黑道男鬼附身的珠寶店長，演技神切換，讓網友大讚：「又要得獎啦！」

▲謝盈萱《魂囚西門》與老蕭對戲張力十足。（圖／公視提供）

請繼續往下閱讀...

謝盈萱以《是誰先愛上他的》奪得金馬影后，在此之前拍攝完該劇，她坦言看完劇本後，一度有想退縮的念頭，覺得應該完成不了導演要的高度，後來想通，若導演敢用她，她還有什麼不敢演。

她劇中被黑道兄弟沈金發（藍葦華 飾）附身，一下是氣質珠寶店店長余秀淇，一下是叼煙的流氓，兩個角色神切換，謝盈萱說，就像一下從南轉到北，再從北轉到南，角色跨度很大。飾演被黑道男鬼沈金發附身時，除了對老蕭頻頻大飆髒話，一場狠踹潑辣貴婦的戲，台詞更是嗆辣「是沒看過壞人是不是？不知我鞋穿幾號嗎？穿八號美國尺寸啦！」口氣超傳神。

▲謝盈萱演技神切換，一下是氣質珠寶店長，下一秒是流氓男鬼。（圖／公視提供）

謝盈萱為了揣摩由藍葦華飾演的黑道兄弟沈金發，將藍過去演出的影視作品都看過，模仿他的口氣、動作，每次上戲前，也都再看過影片複習。她說，特別感謝藍葦華幫助她一起做角色功課，將劇本台詞都一一修成他會說的語氣。該劇以台劇少見的心理驚悚類型打造，由謝庭菡執導，改編自作家九色夫的同名小說。