《獨孤皇后》陳喬恩秒落淚！哭8集破百萬追平晨神《花不棄》紀錄

記者林奕如／台北報導

《獨孤皇后》11日首播，僅6天流量就突破百萬，陳喬恩飾演獨孤伽羅每場哭戲都讓人印象深刻，尤其是當著滅門仇人宇文護面前淚訴喪親之痛，將角色氣憤、不平及委屈詮釋的絲絲入扣，痛心大吼：「我為自己哭，有何不可！」哭了8集，集集不同的哭戲，讓網友大讚演技：「哭的姿勢都切換了N多種。」

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▲陳喬恩《獨孤皇后》連哭8集，令人印象深刻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

陳曉飾演的楊堅對陳喬恩一往情深，陪她歷經喪父、滅門之痛，逐漸成為獨孤伽羅的精神支柱，他的癡心守候也讓佳人打開心房，直接撲倒陳曉成為「名副其實」的夫妻，他婚後秒變肉麻哥，撩妻情話也讓女粉動心。

▲劇情進展獨孤伽羅迎接和楊堅第一個孩子。（圖／愛奇藝台灣站提供）

最新劇情進展到懷孕生子，迎接楊堅與獨孤伽羅第一個孩子，陳喬恩也在個人微博為自己助產：「今天是個好日子，伽羅要生孩子。」PTT陸劇版網友也來幫忙：「獨孤伽羅還有九個孩子要生，加油！」該劇僅6天流量就突破百萬，追平《小女花不棄》紀錄。

▲陸劇破百萬排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

此外，《皓鑭傳》將邁入最終回，秦王嬴子楚（茅子俊 飾）和皓鑭（吳謹言 飾）盈利CP開虐，他一次又一次的不信任壓垮了皓鑭的心，盛怒之下丟棄王后印信怒喊：「從今以後，你的大秦、你的王室，全都與我無關。」雖然皓鑭最後得知子楚是為了剿逆而演戲冷落她，但仍讓她心碎難受。後期「不離CP」大反攻，呂不韋（聶遠 飾）突然灑糖霸氣告白皓鑭：「這輩子別想擺脫我！」再度燃起不離派粉絲的希望。