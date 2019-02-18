ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《獨孤皇后》陳喬恩秒落淚！哭8集破百萬追平晨神《花不棄》紀錄

記者林奕如／台北報導

《獨孤皇后》11日首播，僅6天流量就突破百萬，陳喬恩飾演獨孤伽羅每場哭戲都讓人印象深刻，尤其是當著滅門仇人宇文護面前淚訴喪親之痛，將角色氣憤、不平及委屈詮釋的絲絲入扣，痛心大吼：「我為自己哭，有何不可！」哭了8集，集集不同的哭戲，讓網友大讚演技：「哭的姿勢都切換了N多種。」

▲陳喬恩《獨孤皇后》連哭8集，哭戲令人印象深刻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲陳喬恩《獨孤皇后》連哭8集，哭戲令人印象深刻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

請繼續往下閱讀...

▲陳喬恩《獨孤皇后》連哭8集，令人印象深刻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

陳曉飾演的楊堅對陳喬恩一往情深，陪她歷經喪父、滅門之痛，逐漸成為獨孤伽羅的精神支柱，他的癡心守候也讓佳人打開心房，直接撲倒陳曉成為「名副其實」的夫妻，他婚後秒變肉麻哥，撩妻情話也讓女粉動心。

▲陳喬恩《獨孤皇后》連哭8集，哭戲令人印象深刻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲陳喬恩《獨孤皇后》連哭8集，哭戲令人印象深刻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲劇情進展獨孤伽羅迎接和楊堅第一個孩子。（圖／愛奇藝台灣站提供）

最新劇情進展到懷孕生子，迎接楊堅與獨孤伽羅第一個孩子，陳喬恩也在個人微博為自己助產：「今天是個好日子，伽羅要生孩子。」PTT陸劇版網友也來幫忙：「獨孤伽羅還有九個孩子要生，加油！」該劇僅6天流量就突破百萬，追平《小女花不棄》紀錄。

▲陸劇破百萬排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲陸劇破百萬排行榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

此外，《皓鑭傳》將邁入最終回，秦王嬴子楚（茅子俊 飾）和皓鑭（吳謹言 飾）盈利CP開虐，他一次又一次的不信任壓垮了皓鑭的心，盛怒之下丟棄王后印信怒喊：「從今以後，你的大秦、你的王室，全都與我無關。」雖然皓鑭最後得知子楚是為了剿逆而演戲冷落她，但仍讓她心碎難受。後期「不離CP」大反攻，呂不韋（聶遠 飾）突然灑糖霸氣告白皓鑭：「這輩子別想擺脫我！」再度燃起不離派粉絲的希望。

推薦閱讀

《皓鑭傳》的他自信說話了！不怕和《延禧攻略》做比較

同框Sweety劉品言「神凍齡」　曾之喬鬆口談「合體可能性」

張彬彬哄妻開大絕！情話開撩林依晨：面對妳，我躲不了

金鐘視帝陪酒撩腿賣弄風情　被他強吻掙扎：錢很難賺！

《奈何BOSS要娶我》甜到有毒！「5大撩妻金句」也狂炸女粉心

房思瑜練深蹲「胖10KG看起來更瘦」！腰腹臀黃金比例辣翻

和陳妍希結婚3年「幸福肥」　陳曉手捂臉：大家說我胖了

方志友產後鏟肉13KG美露鎖骨！一家四口拍全家福甜爆

令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

林依晨念舊15年交情不變！出席《秘密花園》導演婚宴美翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

帽T正妹現身台北街頭！ 　轉頭一看…是「金馬影后」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳曉, 陳喬恩, 獨孤皇后, 吳謹言, 茅子俊, 聶遠, 小女花不棄, 皓鑭傳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密
  2. 李光洙真的衰！拿雞蛋往頭一砸　「運氣差下場」全場慘叫
  3. 雷／《祝你忌日快樂》恐怖片→科幻片　網：美國隊長《復仇者4》有相同結局
  4. 羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」
  5. 陳喬恩皮膚出狀況！　大腿「爬滿紅疹」崩潰：奇癢無比
  6. 《獨孤皇后》陳喬恩秒落淚！哭8集破百萬追平晨神《花不棄》紀錄
  7. Lulu砸6位數帶家人日本遊　後車廂「砰砰砰」行李噴飛：超鬧
  8. 快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了
  9. 兄弟搶玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話
  10. 令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366