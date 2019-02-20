林依晨金豬年停工一年！甜陪老公返美「努力做人」

記者林奕如／台北報導

林依晨《小女花不棄》殺青後沒安排工作，直到今年（2019年）底都沒有計劃拍戲，原因是之前和老公分隔兩地，鮮少機會執行做人計畫，過一段時間也會陪老公返美，她說：「我做好準備有一段時間，現在繼續準備。」姊妹淘也送了許多好孕棉，她傻笑忘記有誰送：「數不清了。」

▲林依晨豬年停工一年，專心拼做人。（圖／記者黃克翔攝）

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林依晨2014年和老公林于超完婚，老公在美國分公司工作，她則是台灣、大陸等地工作，小倆口平時聚少離多，但感情依舊甜蜜蜜，她計劃拍完《花不棄》後準備懷孕，被問打算拼個豬寶寶？她不把話說死僅回：「沒有計劃。」外界關注進度有壓力？她笑說，任何事情都有壓力，只是看怎麼處理它。

▲▼林柏宏、林依晨合體代言，飾演幸福小情侶。（圖／記者黃克翔攝）

林依晨和師弟林柏宏合體代言福特汽車新品，廣告中飾演幸福情侶，還有開車求婚橋段，林柏宏透露，掏出戒指那一刻，看到依晨感動表情，自己也很想哭，「演到起雞皮疙瘩，沒有想到自己這麼感動。」林依晨則說，自己18歲就拿到駕照，但平常不敢開車上路，只有工作拍攝才裝樣子，但自豪是一個好的副駕駛，坐在老公旁邊會幫忙按摩、唱歌解悶，不會亂指揮。