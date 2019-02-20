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被爆假面甜心害慘同門！郭雪芙連發2篇文說話了

記者林奕如／台北報導

茵芙在《麻辣天后傳》爆料同門女星害慘了她，主持人利菁用氣音爆料是郭雪芙，在場的人都聽到，茵芙當下尷尬表示：妳講太大聲了。」新聞曝光後，郭雪芙人在美國度假 連2篇發文表達無奈，茵芙則向《ETtoday星光雲》澄清：「所講的人不是她，事情過了很久，也沒想過再指名道姓是誰。」

【假面心機女】茵芙節目暗爆　郭雪芙愛衝康同門師妹遭殃

▲茵芙在節目上說假面甜心，被主持人爆料是郭雪芙。（圖／鏡週刊提供)

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茵芙在節目上表示，有一名女星時常跟她抱怨公司，沒想到被該女星擺了一道，自己在外面被該女星說「茵芙常抱怨公司不好」，最後自己被公司冷落，她氣到直呼：「做賊的喊抓賊，真的很可怕，我那時候被她害得超級慘」。

茵芙表示，「我沒有想要特別攻擊誰，只是分享曾發生過的事情，沒有要指名道姓是誰，事情已經過去很久。」她也說，新聞一出來有被嚇到，當初本來講的不是她（郭雪芙），可能對一些網友來說，那段時間公司藝人有知名度就是那幾個，就說出比較有印象的人。

▲被轟假面甜心，郭雪芙連發兩篇文說話了。（圖／翻攝郭雪芙臉書）

▲被轟假面甜心，郭雪芙連發兩篇文說話了。（圖／翻攝郭雪芙臉書）

▲郭雪芙連發2篇文，無奈說話了。（圖／郭雪芙臉書)

郭雪芙和袁艾菲一起去美國度假，人還在海外，但連續在臉書發2篇文章，疑似表達無奈，第一篇大多是鬼臉圖案，配上一張蹲在角落的照片，另一篇文則是引用泰國暢銷新銳作家努姆．塔沙那的解悶勵志書《 別煩！一天只有24小時，何必浪費在討厭的人身上！》作者序，寫下快樂定義。 

郭雪芙臉書全文

刷牙洗臉睡覺是要緊的事，明天還要早起呢！晚安

「快樂」是每個人都想要和追求的感覺
只要是快樂的事，全都是好事
要是不會對別人造成困擾的快樂
是讓自己開懷大笑的快樂
所以，每天早晨醒來
請想著「時間」除了正在往前走
同時也在倒數中
我們在地球上呼吸的時間，其實不算多
一眨眼，一天就過了
再眨一眼，一個月也過了
然後一年就這樣過去了
過了這麼多年
我們也許根本還沒做到真正令自己快樂的事
生活中的種種變化
都是我們無法預料的變數
我們無法知道現在與未來會有什麼事情發生
正因為如此
沒有什麼比改變自己的想法
和轉換看事情的角度更重要了
打開心窗吧
接納生活中曾忽視的小小事件
讓每一秒的呼吸，都充滿快樂
也就是讓自己活得很「值得」
祝每一位讀者的心，都是快快樂樂的運轉
努姆．塔沙那

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

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關鍵字

郭雪芙, 茵芙, 麻辣天后傳, 假面甜心

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