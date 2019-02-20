《花不棄》調戲林依晨被狂轟！林柏宏專情融化劇迷「反轉力挺他」

記者林奕如／台北報導

林柏宏在《小女花不棄》飾演東方炻，個性古怪又愛抓弄人，對林依晨飾演的花不棄一見鍾情，多次調戲追求，雖然女方和陳煜（張彬彬 飾）情投意合，但他依舊專情不願放棄，不少粉絲轉而力挺他，也反轉他一開始登場時，被網友狂轟負評的狀況。

▲林柏宏和師姐林依晨合體代言。（圖／記者黃克翔攝）

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林柏宏提到，角色一開始讓人覺得很反感，動不動就綁別人回家，但之後大家看到東方炻（角色名）沒有惡意，甚至很專情，所以開始喜歡他，他也分析這角色：「（這角色）從來沒有追過不喜歡他的女生，沒有遇到這麼棘手對象（花不棄），所以會不知道如何面對。」至於網友負評，他調適得很好，笑說會選擇性閱讀。

▲林柏宏在《小女花不棄》狂追林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

他20日和師姐林依晨合體出席福特汽車新品發布會，廣告中飾演幸福情侶，歷經結婚生子，他玩笑說：「實現東方炻夢想，終於追到花不棄了。」目前戲劇進度到沙漠戲份，多角戀彼此吃醋鬥氣十分有趣，他回憶：「實際到沙漠取景，只記得風沙很大，一下戲發現頭髮、嘴，甚至耳朵全都是沙，很痛苦。」

林依晨和張彬彬組成蓮花CP大受歡迎，人氣再度大漲，但她準備今年停工一年要努力做人，談到這次合作，她笑說：「張彬彬非常的男孩，他打電動很厲害，跟周董不相上下，我們共同話提就是狗，他有隻狗叫小彬彬還是小小彬什麼的，他打電動時，我就幫他顧狗。」