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PO新家照被酸「有錢真好」！　曾莞婷高EQ回答電爆他

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷除了拍戲、上綜藝節目，近來更升格為服飾品牌的老闆娘，生活忙碌仍不忘和粉絲互動，她近日難得曬出新家內部照，卻意外被酸「有錢真好」，對此，她不但沒有生氣，反而用高EQ回應該網友，態度令人敬佩。

▲▼曾莞婷PO新家照被酸「有錢真好」（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷常和粉絲分享生活。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

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曾莞婷最近悄悄帶愛犬去看新家，只見她身穿印有可愛圖案的白上衣，搭配牛仔短褲露出修長白皙美腿，即使只穿平底鞋也絲毫不影響比例，愛犬乖巧坐在身後的小沙發、盯著她拍照的模樣超萌。

▲▼曾莞婷PO新家照被酸「有錢真好」（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷開心曬新家內部照。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

「希望快點完工～！」可以感覺得出來曾莞婷相當期待搬進新家，卻有部分網友留言酸她有錢真好，她看了只勉勵對方：「錢不會自己從天上掉下來的！加油吧！」被問到是否為帝寶豪宅，她則幽默以對：「是好窄。」

▲▼曾莞婷PO新家照被酸「有錢真好」（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼曾莞婷總是以高EQ回應網友言論。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼曾莞婷PO新家照被酸「有錢真好」（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

另一個引起討論的是曾莞婷身後的衣櫃和化妝台，有不少網友猜測這裡可能是更衣間，白色系裝潢讓空間看起來簡約明亮，加上方便自拍的全身鏡，讓不少女粉絲羨慕直呼：「根本是女人夢寐以求的大更衣室啊！」

▲▼曾莞婷PO新家照被酸「有錢真好」（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

事實上，曾莞婷曾因身體出狀況暫停拍戲，「長年拍戲日夜顛倒，經常一個月月經就來3到4次，而且都是黑血，看診後才發現是過度勞累。」一度被酸賺飽了，她則解釋拍戲期間，「沒有週休二日、沒有跨年、連過年放三天都要先不眠不休一個禮拜拍存檔。」但她依然珍惜每個工作機會，對於每一分賺到的報酬抱持感恩。

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