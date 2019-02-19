認了：避孕藥吃10年　蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果！

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔是《大學生了沒》的前班底，她透露有次半夜肚子痛到掛急診，卻意外檢查出子宮壁異常地薄，詢問過後才發現應該是和長期吃避孕藥有關，「我吃了10年以上，沒有人吃這麼久的，是我吃太久了。」

▲▼蘿莉塔肚子痛卻意外發現婦科問題。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

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蘿莉塔最近在《媽媽好神》透露，當時以為是腸胃炎連忙就醫，但因為沒有上吐下瀉等症狀，醫師猜測有可能是骨盆腔發炎，便安排她做婦科檢查，「最好都做一套，因為不確定到底是怎麼樣。」

▲蘿莉塔被檢查出子宮壁太薄。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



沒想到婦科醫生檢查發現，蘿莉塔的子宮壁特別地薄，依此推測她的月經應該也有問題，「妳這個太薄了，不可能這麼薄。」她想了想透露月經的確很少、甚至短到2天就結束了，她接著坦言之前因為經期很不順，醫生有開調經藥，「但是它其實就是避孕藥。」卻不小心吃太久才導致子宮壁變太薄。

▲▼蘿莉塔坦言吃了10年以上的避孕藥。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



然而當天肚子痛其實和婦科沒關係，蘿莉塔透露超音波一照出來才發現是便秘，只是因為便秘的關係，婦科醫生剛好幫她檢查出子宮問題，進而揪出她調經藥吃太久，並要求她一定要馬上停藥，否則後果實在難以想像。

▲約從0：33秒開始。（影／取自YouTube／媽媽好神）