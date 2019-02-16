幼稚園老師警告：小孩經常說謊！　利菁「合照外甥女」還她清白

記者潘慧中／綜合報導

利菁從購物台轉任綜藝節目主持人，犀利的說話風格獲得不少網友讚賞，不時和粉絲分享生活的她，近日突然在社群網站曬出與外甥女的合照，「她沒說謊！」讓網友好奇發生什麼事了。

▲利菁。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）



利菁透露外甥女就讀幼稚園時，老師有天提醒小姑：「家長要小心，因為小孩會經常性說謊！」小姑好奇孩子說了什麼謊話，老師接著解釋：「她一直到處亂說利菁是她舅媽。」

▲利菁合照外甥女。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）



小姑頓時無言以對，她只能無奈地說：「她沒說謊。」利菁聽完整個過程後，被逗得哭笑不得，並且決定拍照證明，「從小就會甜叫『舅媽、舅媽』！老師也沒什麼錯啦！」可以看到她頭戴白色棒球帽，身穿紫色上衣，和留著眉上短瀏海的外甥女靠頭合照，看得出來感情相當好。

利菁臉書全文：

「她沒說謊！」

我小姑告訴我一個笑話

我外甥女（小姑的女兒）

幼稚園時

有天老師請我小姑-家長要小心

因為小孩會經常性說謊

小姑：她說了什麼謊？

老師：他一直到處亂說 利菁是她舅媽

小姑：.........她沒說謊

哈哈哈哈哈哈

#從小就會甜叫「舅媽、舅媽」

#決定拍照證明

#老師也沒什麼錯啦