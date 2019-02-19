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第一次見準女婿「女兒跪地幫艾力克斯綁鞋帶」　李詠嫻爸目睹氣炸

記者潘慧中／綜合報導

李詠嫻與艾力克斯相伴20多年，感情恩愛如昔，但大學交往初期，父母親對男方的第一印象其實不太好，尤其是安排雙方第一次見面那天，她跪地幫男方繫鞋帶的畫面，正好被爸爸全程目睹，爸爸因此氣了快2年不和男方說話。

▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶（圖／翻攝自Facebook／艾力克斯 Alex）

▲▼李詠嫻與艾力克斯相伴20多年，感情恩愛如昔。（圖／翻攝自Facebook／艾力克斯 Alex）

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▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶（圖／翻攝自Facebook／艾力克斯 Alex）

李詠嫻最近和艾力克斯一起上《艾力克斯》受訪，她透露小倆口剛開始交往時，她和父親都住在洛杉磯，但爸爸周末會回舊金山陪媽媽，她有次周末以為爸爸已經回舊金山，怎料爸爸為了幫她慶生、悄悄跑去學校找她，結果艾力克斯剛好帶她去拉斯維加斯玩。

▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

▲▼李詠嫻父母親對艾力克斯的第一印象都不太好。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

父親找不到李詠嫻簡直快氣瘋，艾力克斯沒事前告知已經不好在先，女兒還被帶到賭城，「沒滿21歲也不能玩…對這個男生的第一印象就是壞的。」媽媽一看艾力克斯開那種有降低且發出很大聲響的車也認為：「這個很花心，這男生真的不行。」

▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶的那一幕，剛好被爸爸全程目睹。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

眼看情況不樂觀，李詠嫻決定安排雙方正式見面吃飯，艾力克斯為此買了新衣新鞋，沒想到鞋帶不斷鬆脫，她看不下去直接跪地幫忙綁，怎料父親剛好撞見這一幕：「Jackie站起來！妳為什麼跪在那邊幫男生繫鞋帶？！」這個舉動讓爸爸氣了快2年沒和男方講話。

▲▼李詠嫻跪地幫艾力克斯綁鞋帶（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

▲艾力克斯第一次見未來準岳父的反應。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

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