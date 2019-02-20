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蔡桃貴一直摸胸「表情亮了」！　白癡公主羞爆：幼齒欸內

記者潘慧中／綜合報導

網路紅人「白癡公主」因惡搞迪士尼動畫的配音爆紅，不時和其他YouTuber合作拍攝影片，彼此建立起好交情，她不久前曬出抱著蔡桃貴（蔡阿嘎兒子）的一系列照片，小朋友的表情瞬間成為討論亮點。

▲▼蔡桃貴摸白癡公主胸「表情亮了」（圖／翻攝自Facebook／87acup）

▲▼白癡公主常自嘲胸部大小。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

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▲▼蔡桃貴摸白癡公主胸「表情亮了」（圖／翻攝自Facebook／87acup）

照片中，可以看到白癡公主頭戴格紋報童帽，呼應身上所穿的黑白格紋上衣，雙手緊抱蔡桃貴十分有架勢，時而搞笑嘟嘴、時而閉眼露出陶醉神情，她害羞配上口白：「蔡桃貴怎麼一直摸痴痴姑姑ㄉ奶奶啦～討m～～～～！」

▲▼蔡桃貴摸白癡公主胸「表情亮了」（圖／翻攝自Facebook／87acup）

▲▼蔡桃貴摸白癡公主胸「表情亮了」（圖／翻攝自Facebook／87acup）

▲▼蔡桃貴摸白癡公主胸「表情亮了」（圖／翻攝自Facebook／87acup）

▲蔡桃貴一路放空到底逗樂不少網友。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

被問到表情這麼享受的原因，白癡公主搞笑回答：「幼齒欸內！」逗樂一票網友。蔡桃貴的Instagram則是上傳影片版本，可以聽到蔡阿嘎開玩笑說：「想喝捏捏沒有捏捏、找不到捏捏啊。」他還在貼文模仿兒子語氣說：「好奇怪…這位姐姐怎麼沒有捏捏？」

▲▼蔡桃貴摸白癡公主胸「表情亮了」（圖／翻攝自Facebook／87acup）

▲白癡公主身材很纖瘦。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

事實上，白癡公主一開始鹹濕配音迪士尼卡通的影片，是她的大學畢業作品，拿到學位後先到成人頻道幫A片打馬賽克、或者擔任活動企劃，「配音很有趣，但吃得飽更重要，必須先把工作做好，才有閒暇時間出產影片。」累積了4年的工作資歷後，直到2017年初才辭掉正職，投入創作拍片一行。

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