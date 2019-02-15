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快訊／《步步》八爺港姐嫩妻生了！ 鄭嘉穎現身醫院燦笑默認

記者傅家妤／綜合報導

「八爺」鄭嘉穎升格當爸了！老婆陳凱琳在15日剖腹產下男寶寶，他15日下午被目擊現身香港某家醫院，當時他被問及此事時，默認了老婆已經順利生下小王子，幸福笑容滿溢。

▲鄭嘉穎、陳凱琳。（圖／CFP）

▲陳凱琳生了。（圖／CFP）

鄭嘉穎去年8月在峇里島迎娶小22歲、身價60億的港姐陳凱琳（Grace），同年11月隨即宣布老婆有喜，大家也為兩人感到開心不已，先前女方曾在IG上曬出一件寶寶的衣服，該件衣服上寫著一個「帥」字，旁邊還放著一支網球拍，她在發文中寫道：「很開心即將見到小嘉穎寶寶，很好奇他是否會像爸爸一樣這麼喜歡網球！宣布肚子裡懷的是個男寶寶。

▲陳凱琳曬孕婦寫真。（圖／翻攝自IG／陳凱琳）

▲陳凱琳當媽媽了。（圖／翻攝自IG／陳凱琳）

▲陳凱琳懷孕期間依舊亮眼動人。（圖／翻攝自IG／陳凱琳）

據香港《蘋果日報》報導，陳凱琳15日下午，在鄭嘉穎的陪同下，在香港的醫院剖腹產下男寶寶，母子均安，而鄭嘉穎在離開醫院時，也被目擊全程都笑得非常開心，絲毫藏不住當爸的喜悅，而在受訪時也默認了「鄭嘉穎2.0」已經出來報到。

▲陳凱琳曬孕婦寫真。（影／取攝自IG／陳凱琳，如遭刪除請見諒。）

事實上，陳凱琳在14日曬出一短拍攝孕婦寫真的畫面，感性地稱自己從未想過可以經歷這樣的時刻，雖然沒有想像中的浪漫，但還她依舊認為這是一段非常美好的旅程，也非常感謝身邊人的幫助與陪伴，言談間滿滿都是當媽的喜悅。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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