楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星楊洋因演出《微微一笑很傾城》後爆紅，是許多少女心目中的男神，出道以來鮮少有緋聞傳出的他，近來卻被網友目擊與女星喬欣同遊倫敦，兩人還被爆出一起過情人節，疑似已經在交往中。對此，雙方已經透過經紀人出面否認。

▲楊洋被爆出與喬欣同遊倫敦。（圖／翻攝自微博／楊洋、喬欣）

近日大陸網友在微博上爆料，稱在倫敦偶遇楊洋與一名女子逛街，後來才發現該名女子就是《歡樂頌》中飾演「關雎爾（關關）」的喬欣。網友指出兩人在倫敦街頭逛街，還買了一個價值百萬的名牌包包，隨後還去了當地某家餐廳，一起吃飯過情人節。

▲楊洋情人節當天曬出用餐照。（圖／翻攝自微博／楊洋）

恰巧楊洋在情人節當天，也曬出了一張在餐廳用餐的照片，為傳聞增添了幾分可信度，掀起不少熱議。不過有網友質疑，兩人從未合作過，也鮮少在同一個場合出現，認為兩人不可能有交集。隨後有粉絲爆料，楊洋雖從解放軍藝術學院畢業，但他曾經在中央戲劇學院進修，與喬欣是同學。

對此交往傳聞，喬欣的工作人員已經出面否認，強調該爆料是假的，而楊洋的經紀人也回應媒體表示：「沒有的事，怎麼可能，他們同學這麼多年了，要好早好了。」

▲喬欣在《歡樂頌》飾演關關走紅。（圖／翻攝自微博／《歡樂頌》）

