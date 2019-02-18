《古惑仔》吹水基結婚了！　抗癌成功…娶回交往30年女友

記者傅家妤／綜合報導

男星李兆基曾演出《古惑仔3之隻手遮天》、《賭神2》、《食神》等知名電影，先前剛被傳出罹患肝癌，在朋友的幫助下，接受手術抗癌成功，沒想到18日就傳出他與交往30年的女友登記結婚，好友陳慎芝也證實了此事。

▲李兆基抗癌成功，娶回交往30年女友。（圖／CFP、YouTube）

李兆基過去因常出演反派角色，與成奎安、何家駒、黃光亮被封為「港片四大惡人」，但近年來因2度中風，健康亮紅燈，早已淡出演藝圈，靠好友金援度日。新年前更傳出罹患肝癌，原想放棄治的他，後來在好友的苦勸之下，終於改變主意，接受手術，如今早已康復出院在家休養。

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▲李兆基因過去多演反派角色，被封為「港片四大惡人」。（圖／YouTube）

沒想到，事隔不到3個月就傳出結婚消息。根據香港《蘋果日報》報導，李兆基於12日與58歲女友邱巧貞登記結婚，登記文件上顯示，兩人如今同住在香港九龍城。對此，李兆基本人拒絕作出回應。

▲李兆基抗癌成功，把交往30年的女友娶進門。（圖／CFP）

不過好友陳慎芝在受訪時，代為證實了喜訊，並稱是自己替李兆基安排這一切，認為女方跟著李兆基生活了將近30年，應該有個名份，因此撮合了此事，她也將擔任兩人的證婚人。

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