麥莉結婚照曝光！　6連PO告白…雷神弟「寵溺笑開」甜炸

記者傅家妤／綜合報導

小天后麥莉（Miley Cyrus）2018年底與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）完婚，當時兩人僅僅在家中辦了一場小型的婚禮，僅邀請數名近親好友，非常低調。她在情人節這天，罕見接連曝光了數張婚禮畫面，告白老公，高調放閃引起不少關注。

▲麥莉情人節告白老公。（圖／翻攝自IG／麥莉）

麥莉在婚後一改低調作風，不時會在社群網站上放閃，開心分享與老公的點滴，就在美國時間14日情人節這天，她也不例外的對公開告白老公，還一併曝光了多張先前婚禮的畫面，照片中只見小倆口無論何時，臉上滿滿都是幸福的笑容，即便她在搞怪，連恩漢斯沃依舊也只是笑笑，非常甜蜜。

▲麥莉曬出多張結婚照。（圖／翻攝自IG／麥莉）

麥莉一連發了6張照片，所附上的PO文都是向老公連恩漢斯沃告白，她在兩人的合照中寫道：「我每一天的情人。」在兩人接吻的畫面，她寫道：「謝謝你一直為我彎下腰來擁抱我…我答應你，每次在我踮起腳尖的時刻，都會與你相遇，我愛你情人！」最後以「我愛你情人」作為結尾，字裡行間滿滿都是對對方的愛意，好感情讓人羨慕。看到兩人的感情這麼好，粉絲也為他們感到開心不已，「你們真的太甜了」、「最美好的婚姻」。

▲麥莉發文。（圖／翻攝自IG／麥莉）