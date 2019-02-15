ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

麥莉結婚照曝光！　6連PO告白…雷神弟「寵溺笑開」甜炸

記者傅家妤／綜合報導

小天后麥莉（Miley Cyrus）2018年底與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）完婚，當時兩人僅僅在家中辦了一場小型的婚禮，僅邀請數名近親好友，非常低調。她在情人節這天，罕見接連曝光了數張婚禮畫面，告白老公，高調放閃引起不少關注。

▲▼麥莉。（圖／翻攝自IG／麥莉）

▲麥莉情人節告白老公。（圖／翻攝自IG／麥莉）

麥莉在婚後一改低調作風，不時會在社群網站上放閃，開心分享與老公的點滴，就在美國時間14日情人節這天，她也不例外的對公開告白老公，還一併曝光了多張先前婚禮的畫面，照片中只見小倆口無論何時，臉上滿滿都是幸福的笑容，即便她在搞怪，連恩漢斯沃依舊也只是笑笑，非常甜蜜。

▲▼麥莉。（圖／翻攝自IG／麥莉）

▲▼麥莉。（圖／翻攝自IG／麥莉）

▲麥莉曬出多張結婚照。（圖／翻攝自IG／麥莉）

麥莉一連發了6張照片，所附上的PO文都是向老公連恩漢斯沃告白，她在兩人的合照中寫道：「我每一天的情人。」在兩人接吻的畫面，她寫道：「謝謝你一直為我彎下腰來擁抱我…我答應你，每次在我踮起腳尖的時刻，都會與你相遇，我愛你情人！」最後以「我愛你情人」作為結尾，字裡行間滿滿都是對對方的愛意，好感情讓人羨慕。看到兩人的感情這麼好，粉絲也為他們感到開心不已，「你們真的太甜了」、「最美好的婚姻」。

▲▼麥莉。（圖／翻攝自IG／麥莉）

▲▼麥莉。（圖／翻攝自IG／麥莉）

▲▼麥莉。（圖／翻攝自IG／麥莉）

▲麥莉發文。（圖／翻攝自IG／麥莉）

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

推薦閱讀

美胸女神交往3月「點頭嫁！」　斷3年情崩潰爆哭…1年後圓夢閃婚

快訊／侯昌明87歲父逝世！　「患失智21年」突然走了

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

胡歌爆「情人節認愛」　3條件全符合…網瘋猜這2人！

2歲女娃跌一跤　媽一抱起…突翻白眼「癱軟休克！」

林允「真的夠笨」搶到女主角！　《一吻定情》開拍她是關鍵

《步步驚心》十三爺當爸了！　老婆情人節送「小情敵」

Sweety罕見合體！　曾之喬、劉品言「神凍齡20年」網看呆

梅根嫁皇室1年「懷孕7月還在被罵」　喬治克隆尼火大幫出頭

陳喬恩抓「零鼻孔面具」遮臉！　一戴上…撞臉格魯特了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

張立東認了！　親PO熊熊「曖昧勾手照」：祝大家情人節快樂

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！　「多到能買透天厝」合約全是天王等級

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

陳意涵產後5天曝公車站自拍！　「素顏油頭」真實模樣曝光

喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬！　丫頭隔天收「鉅額帳單」嚇傻

24歲網紅猝死家中！　公司「募資辦喪事」惹議…網傻眼：捐給家屬吧

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

麥莉, Miley Cyrus, 雷神弟, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 暗戀她多年！李鍾碩直球進攻姊姊　《羅曼史》逼哭職業婦女
  2. 林俊傑嚴重懼高..為台粉高台奔跑！　2樓粉「超近視角」嗨翻
  3. 蘇晏霈羞掏500元買2大盒保險套　夫妻驚見秒喊：我不要！
  4. 學妹「羊水破了」打LINE喘氣！　她慌接電話教吸吐…真相超變態
  5. 麥莉結婚照曝光！　6連PO告白…雷神弟「寵溺笑開」甜炸
  6. 斯容胸前藏「男神名字」　放送3啾咪告白羞爆：好噁爛！
  7. 泰民要去哪？直播還沒結束⋯他跳出隊伍　下秒被抓包偷溜
  8. 女星離婚10年衰遭討錢　前夫酒後按門鈴騷擾：想完全切割
  9. 咪神搭港鐵…陌生男緊追討債！　她發抖大哭…警一問驚覺「荒謬真相」
  10. 婚禮還沒辦就爆離婚！　小賈斯汀傳「私會賽琳娜」惹怒妻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366