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凱蒂佩芮訂婚了！　親媽報喜「情人節情定奧蘭多布魯」

記者傅家妤／綜合報導

美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與男友奧蘭多布魯（Orlando Bloom）復合後，越愛越高調，感情甜蜜穩定，沒想到兩人15日被爆出，在情人節這天已經悄悄訂婚，凱蒂佩芮的媽媽在臉書上曬出兩人相擁的畫面報喜：「看是誰在情人節這天訂婚了！」

▲▼奧蘭多布魯。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）

▲奧蘭多布魯、凱蒂佩芮訂婚了。（圖／翻攝自奧蘭多布魯、凱蒂佩芮IG）

凱蒂佩芮的媽媽瑪莉（Mary Hudson）在臉書上曬出女兒訂婚派對的畫面，只見凱蒂佩芮與奧蘭多布魯緊緊相擁，兩人深情對視，畫面非常甜蜜。小倆口分分合合，情纏多年，去年3月還一度宣布分手，各玩各的，尤其是奧蘭多布魯身邊的女伴更是換不停。

▲凱蒂佩芮與奧蘭多布魯訂婚戒。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）

▲凱蒂佩芮與奧蘭多布魯訂婚戒。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）

▲凱蒂佩芮媽媽曝光女兒訂婚畫面。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）

不過事隔半年，兩人卻被爆出復合消息，之後小倆口越愛越閃，不時還會在社群網站上調情，非常甜蜜。事實上，早在去年10月就有知情人士爆料，奧蘭多布魯有意想要「定下來了」，準備向凱蒂佩芮求婚，甚至為了對方改掉花心個性，變得成熟許多。不過對於兩人訂婚一事，雙方一直都保持低調，除了女方媽媽在社群網站上發文，兩人都尚未給出回應，不過粉絲看到在經過多番波折，終於情定彼此，也為他們感到開心不已。

▲▼奧蘭多布魯。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）

▲凱蒂佩芮媽媽發文報喜。（圖／翻攝自Facebook／Mary Hudson）

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凱蒂佩芮, Katy Perry, 奧蘭多布魯, Orlando Bloom

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