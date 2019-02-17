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沒有父親的生日！安迪女林吟蔚發文「你是我英雄」網淚崩

記者林奕如／台北報導

安迪去年12月2日食道癌過世，至今77天了，女兒林吟蔚今在臉書寫下思念，並且曝光當時寫給爸爸的一首歌，「獻給我心目中的超級英雄 ，給我親愛的爸爸，Good Night Daddy，希望你在那邊一切都好，愛你，晚安。」

▲安迪林吟蔚。（圖／林吟蔚臉書）

▲安迪逝世77天，林吟蔚臉書曝光創作曲給父親。（圖／林吟蔚臉書）

林吟蔚從父親安迪罹癌後，強忍一切情緒，努力顧家、經營網拍，但父親在12月2日不敵病魔去世，她一路堅強照顧母親阿娥，但告別式上聽到父親音檔，再也忍不住情緒淚崩，並且哽咽承諾：「打勾勾，下輩子還要當你女兒哦。」她也說，如果靈魂的相遇都有意義，希望下輩子，還能再相聚。

▲▼安迪告別式,林吟蔚。（圖／記者李毓康攝）

▲林吟蔚在安迪告別式獻唱自創曲。（圖／記者李毓康攝）

她在安迪待在加護病房昏迷期間，寫了一首歌給父親，「這首歌，是我在爸爸離開的前一晚寫好的，那段時間每天都在醫院，這個冷冰冰的地方，卻給了我最溫暖、也是最後和爸爸一起的家庭時光，我們全家人緊緊的團聚在一起，就像往常一樣，終於我明白，守護這個家，是你，以後也是我畢生的信仰。」

林吟蔚臉書全文

今天是我的生日，我想送一個禮物，給我親愛的爸爸
Good Night Daddy，希望你在那邊一切都好，愛你，晚安。

————————————————

「打勾勾，下輩子還要當你女兒哦」

如果靈魂的相遇都有意義
希望下輩子，我們還能再相聚。

生 老 病 死
是我們都會面臨到的課題
珍惜身邊摯愛、珍惜當下美好。

雖然離別，總有遺憾
但至少，我們深深的愛過。

「爸，謝謝你，這一生的辛苦
給的所有愛，我們永遠不會忘記。」

2019 林吟蔚 | 全新 | 詞曲創作
獻給所有來不及和逝去親友道別的人
獻給我心目中的超級英雄 - 安迪。

————————————————

想跟大家分享，一個很美的故事。

這首歌，是我在爸爸離開的前一晚寫好的
那段時間每天都在醫院，這個冷冰冰的地方，
卻給了我最溫暖、也是最後和爸爸一起的家庭時光，
我們全家人緊緊的團聚在一起，就像往常一樣，
終於我明白，守護這個家，是你，以後也是我畢生的信仰。

當初在醫院，我只用手機的語音備忘錄，
清唱的錄下歌的旋律、寫好詞
然後我傳給我的好朋友 ‘童立安’
他整理完後，便給了圈裡很有名的編曲老師‘周菲比’
想詢問她有沒有適合的編曲老師能介紹

本來她幾天以後就要出國，可是她有猜到裡面的主角應該是我，
便很認真熱情的想要利用音樂幫我一把。
於是，一個晚上就編完一首歌的奇蹟就這樣誕生了⋯

並且，在她的號召下，我的演藝生涯裡，
曾經有交集過的每一位善良的人士，以及聽過我們家的事情，
想要幫忙的每一位熱血音樂人，就這樣加入了這首歌的行列⋯

結果我就這樣，在第二天，本來以為只是去探弦樂老師們的班，
卻突然的變成了直接就在錄音室，在製作人陳又齊老師的配唱下，
把這首歌錄完，而且每位老師都是線上非常專業的人員⋯

重點是每位老師包含錄音室的人員，都不希望收費，
他們都只希望，自己的音樂能力，能夠真正的幫到人⋯

那天結束，離開錄音室的，早上正好就是六點
就像你說的，明天六點要起床
在歌曲最後那段爸爸留言給我的語音，
只要想他，我就會一直重複Repeat這個訊息

謝謝你們的善良，這會是我永遠最溫暖的黎明
謝謝爸爸給我的堅強，謝謝音樂給我的力量。

爸，你也是我這輩子最驕傲的父親。

希望藉由這個故事，也跟大家分享
愛與友情的力量，真的會讓人在脆弱的時候
找到一絲活下去的勇氣。

————————————————

在mv的部分，謝謝我的導演好朋友 - 王笑爵
他贊助了所有內容，包括拍攝、設備、場地、剪輯、後製⋯等等。
也謝謝拍攝的團隊，都是我們的好朋友
管漢雲、凌享、周佑、Lea、弟弟阿夜Marz23、媽媽陳慧娥 （Monica Chen） 安迪&阿娥藝家人
謝謝大家無償的付出，辛苦大家了。

————————————————

當然最感謝的是我的恩師 - Ric 荒山亮
謝謝你，就像爸爸一樣照顧我、包容我的所有
給我幫助，以及音樂上很多的指導、建議
也感謝動脈音樂所有夥伴的關懷與支持。

謝謝一直陪伴我身邊的經紀人 - 倩如姐 Nicky Lin
在我最難過的時候一直給我鼓勵
並且幫我處理所有複雜的工作，謝謝你一直照顧著我
我愛你們，有你們真好。

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關鍵字

安迪, 林吟蔚, 林志融, 阿娥, 陳慧娥

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