吳懷中生兒4年「才登記結婚」　報小孩戶口用「認領方式」

記者林奕如／台北報導

吳懷中2014年迎接兒子攸少誕生，2年後和老婆郭雅綾（小龜）舉辦婚宴，大家以為兩人已經登記結婚，但沒想到2019年2月14日迎接二胎女兒吳双誕生時，更驚人宣布「選在這一天登記結婚」，就連經紀人也不知道，當年大兒子報戶口時用「認領非婚生子女」方式。

▲吳懷中、小龜生兒後4年才登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／吳懷中的老婆小龜）

吳懷中曾出演《孽子》、第四代《麻辣鮮師》等戲劇，曾拿下金鐘獎兒少節目主持人，但演藝圈工作不穩定，2017年開始到夜市擺攤賣三明治，當初還被人酸「明星還來擺攤」，但他一賣就是1年多，努力賺錢養家。

日前老婆小龜喜懷第2胎，前世情人來報到，因為胎兒不正，決定剖腹生產，就選在2月14日情人節這一天，他開心在臉書報喜，「我們的小寶貝取名叫吳双體重2800g，她有著像媽媽漂亮的雙眼皮。」兩人去醫院生產前，先去戶政事務所登記結婚，完成人生大事，吳懷中開玩笑說，「我的人生是顛倒過來了。」

▲▼麻辣男星婚前「0存款還負債」！（圖／翻攝自Facebook／吳懷中的老婆小龜）

兩人先前一直沒有登記結婚，就連經紀人也不知情，玩笑表示：「我帶假面夫妻2年了。」2年前幫大兒子報戶口時，夫妻還沒結婚，就用生父認領非婚生子女的方式，被問為何當時為何不乾脆辦登記結婚？經紀人代為回應，他們相處覺得不差那一個程序（登記結婚），所以才會拖到這時候才辦。