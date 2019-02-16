郭子乾神模仿韓國瑜！基隆→高雄79火車站名「24秒內背出」

記者林奕如／台北報導

郭子乾在衛視中文台《瘋神無雙》發揮「模仿祖師爺」本事，接連接受無尊、山豬、逸祥的模仿挑戰，不僅一一破解，還唯妙唯肖的模仿了柯文哲、李濤與蘇貞昌，只花了24秒背出台鐵西部幹線所有站名，連學他的逸祥要表演殺蛇都被他提前破哽，殺得模仿軍團潰不成軍。

▲郭子乾《瘋神無雙》當模仿王。（圖／衛視中文台提供）

無尊模仿柯文哲、李濤與蘇貞昌，要來挑戰郭子乾，一旁的飾演郭子乾小弟的黃鐙輝拼命拱郭子乾上前PK，讓郭子乾氣到抓起黃鐙輝的領口說：「我是領多少錢要表演這麼多。」郭子乾之後一一拿出本事當場模仿起來，唯妙唯肖到猶如本尊蒞臨現場，讓無尊當場被比了下去。

▲逸祥在郭子乾面前表演他之前的殺蛇哽。（圖／衛視中文台提供）

山豬則舖哽要郭子乾背出台鐵西線所有站名，讓郭子乾笑說：「我是很怕我只錄這一次，以後都不用來了」，但馬上在毫無準備下，當場背出台鐵從基隆開始到高雄共79個大站站名，而且前後總共只花了24秒，讓眾人看了瞠目結舌。

接下來逸祥才剛往前踏出一步，郭子乾馬上就大聲說：「你是不是要殺蛇！如果你今天不是來殺蛇，我當場把頭剁下來。」眼見被破哽，逸祥只好硬著頭皮上場，面對「殺蛇表演祖師爺」本人，逸祥雖然鼓起勇氣表演，但依舊不敵郭子乾充滿氣勢的演出。連主持人許效舜都佩服的說：「以模仿角色來講真的永遠難不倒郭哥」，郭子乾飾演囚犯，立刻模仿高雄市長韓國瑜上身，大喊：「地道挖得出去，人進得來，監獄發大財！」讓全場大笑。