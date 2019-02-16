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專訪／「他沒把江直樹搞砸」　陪王大陸走過爆紅、解約！陳玉珊心疼：他很善良

記者林映妤／專訪

陳玉珊執導，王大陸、林允主演的《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》14日情人節上映，全台票房截至15日250萬，在大陸上映3天則已破1.15億人民幣，約新台幣5億元，成績不俗！雙方合作三部作品，成為彼此的「御用」，陳玉珊也透露陪伴王大陸走過許多時期，有時也很心疼對方。

2人陸續合作《我的少女時代》、《狼殿下》、《一吻定情》，對方已是她御用男主角，陳玉珊笑說：「應該是我是他的御用導演吧？其實第一是我們真的很談得來，二是我在他身上看到很多可能性。有時他接別的角色會問我的意見，因為他喜歡的我不一定喜歡，但我覺得喜歡就去試啊！你總是要經過不同人生，但如果是我，我會覺得你可以做別的。其實每一次看到他的成長和驚喜，我會很有成就感。」

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸成為彼此「御用」。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

陳玉珊知道王大陸一直都不被看好，包含《一吻定情》飾演經典的「江直樹」一角，「發布角色那天我們在中科高中，我問他和林允『有沒有看到網友評論啊？』他們說有，我說『挺好的啊，期待那麼低，這樣我們壓力比較小，因為期待低效果會更大。』」

其實陳玉珊也不是傻瓜，「我為什麼選他？因為我覺得他做得到啊！我可能有點反骨，如果他演這個角色是大家眼裡的『理所當然』，那就沒這麼好玩。」

自2015年《少女時代》爆紅，陳玉珊陪伴王大陸走過許多時期，包含先前的解約風波。王大陸自嘲：「現在知道不能讓自己吃太多虧，以前太天真太傻了。」陳玉珊則透露當然心疼對方：「必然面對嘛，希望他堅強一點。其實他是個很有義氣又善良的人，常常嘴上說『我ok我ok』，但其實心裡很在乎，他是報喜不報憂、習慣照顧別人的人。」

陳玉珊更認為把「江直樹」這個角色交給王大陸很放心，也覺得他沒有搞砸，「我們在大陸戲院巡迴，很多觀眾是抱著來踢館的心情來看的，但映後很多人都被他演的直樹說服。」

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳玉珊認為王大陸沒有把「江直樹」這個角色搞砸。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

講到飾演直樹，王大陸學生時期是天才還是笨蛋？他笑：「哪方面？讀書、做人，還是跟女孩子？讀書就不太好啦，成績都是中後，有時考試還直接不去考。」不過他在師長眼中卻意外討喜，他得意地說：「老師不會對我頭痛，我做人滿分，老師都蠻喜歡我的！」

到底怎麼做到的？王大陸又笑說：「我一講完小朋友會學這些小聰明啦！反正就很會聊天，討他們開心。」陳玉珊加碼稱讚：「他的天分就是在於跟人相處。」王大陸則自嘲：「要看人啦！對媒體來說可能不是。」

但在陳玉珊眼中，王大陸性格仍像小狗一樣，「他以前很puppy，太在乎別人開不開心，這樣太辛苦了。但這幾年來的歷練，我看過他害怕或害怕卻不敢說，還有堅強、裝堅強或充滿自信的樣子。他很善良，在乎自己的團隊有沒有把別人照顧好，他的助理一定要先照顧對手演員、女主角或導演，他對同事很嚴格的時候我都覺得，你其實可以更照顧自己一點。」

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳玉珊覺得王大陸性格善良又貼心。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼《一吻定情》陳玉珊、王大陸專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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一吻定情, 王大陸, 林允, 陳玉珊

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