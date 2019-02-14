哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

▲《哈利波特》丹尼爾雷德克里夫被爆會是新一任金鋼狼。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

《哈利波特》29歲男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）驚爆將成為新一任「金鋼狼」？！金鋼狼一角自休傑克曼（Hugh Jackman）高掛戰袍宣布「退役」後，新一任人選就一直都是影迷關注焦點，日前爆出丹尼爾雷德克里夫有可能成為詮釋此經典角色的接班人，對此他也做出回應了！

丹尼爾接受《IGN》訪問時透露，「這件事真的是始於我開的一個小玩笑。如果能在訪問中透露你正要投入的事情那不是很好嗎？所以很多人就開始問我和金鋼狼沾上邊的可能性，然後我就在訪問中開了個玩笑說，新一集的《金鋼狼》開場，休傑克曼去洗個熱水澡後，出來就變成我了。然後現在網路上一致認為我瘋狂地想得到這角色。」

這段訪問其實正是一段丹尼爾親自回應網友們「最常Google丹尼爾的相關問題」影片，片中他看見自己被Google的其中一題是「丹尼爾會是新的金鋼狼嗎？」他馬上笑說：「沒錯！在最新的《金鋼狼》電影中，休傑克曼去洗個熱水澡後，出場的就是我。所以沒錯！我很高興可以在這裡宣布！」

▲除了丹尼爾雷德克里夫，柴克艾弗隆也曾被爆是新人選。（圖／翻攝自IG／Bosslogic）

儘管一聽就是玩笑話，不過漫威粉絲可認真得很，不僅丹尼爾將飾演金鋼狼的消息開始瘋傳，連知名畫師Bosslogic也手刀繪製出丹尼爾雷德克里夫版本的金鋼狼概念圖。其實「金鋼狼」在原著漫畫的設定中，身高只有160公分，也有不少影迷笑說，身高165公分的丹尼爾搞不好還比身高188公分的休傑克曼更符合原著呢！