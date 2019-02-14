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泰版《我可能不會愛你》　Nine戲外「摸頭安撫」平采娜！超甜互動粉絲尖叫

記者林映妤／台北報導

《初戀那件小事》被封為泰國「國民初戀」的平采娜樂維瑟派布恩（Baifern Pimchanok）與泰國男神Nine（Naphat Siangsomboon）合作爆笑浪漫喜劇《限時好友》，14日片商發佈電影花絮，只見片中2人展現好交情，Nine竟然在茶餐廳把口中茶水噴老遠，惹得平采娜在導演喊卡後嬌嗔大喊：「你噴得我滿臉都是啦！」

《限時好友》描述一對友達以上、戀人未滿的多年好友，宛如泰版《我可能不會愛你》的李大仁、程又青。Nine在片中以各種造型現身，不僅有青澀的純白制服、染綠髮穿啦啦隊服以及西裝筆挺的空少造型，他更大展才藝，吉他自彈自唱、學李小龍武打pose，以及幫平采娜按摩小腿的窩心戲碼，零偶包的演出讓許多網友瞬間被圈粉。

▲▼《限時好友》平采娜、Nine。（圖／威視提供）

▲《限時好友》Nine大秀才藝圈粉無數。（圖／威視提供）

這次是Nine第二次主演電影，一場他在開車時被平采娜擊中私處要害、又痛又囧的表情，讓粉絲們第一次見識到Nine如此率真的表現，而「懷恨在心」的Nine則在香港茶餐廳拍攝時，把口中的茶水噴得大老遠，惹得平采娜在導演喊卡後大喊：「你噴得我滿臉都是啦！」做錯事的Nine像個小男孩似地求饒，並馬上伸出雙手摸摸平采娜的頭髮安撫她，2人甜蜜互動讓網友尖叫，也可見雙方私下好交情。

星二代的Nine在和平采娜合作前，就和對方各自獲得2018年泰國皇家戲劇最佳人氣的男女演員，也因此年僅22歲的他被《模犯生》製作公司GDH相中，將他與平采娜湊對演出，果然相當有火花。

▲▼《限時好友》平采娜、Nine。（圖／威視提供）

▲▼《限時好友》Nine、平采娜宛如泰版《我可能不會愛你》李大仁、程又青。（圖／威視提供）

▲▼《限時好友》平采娜、Nine。（圖／威視提供）

雖然花絮中2人充滿粉紅泡泡，但slogan卻是「他是這女孩的一切，但不是她的男友！」逗得網友們心癢癢，紛紛留言希望他們在片中最後會是美好的結局！《限時好友》3月8日上映。

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初戀那件小事, 平采娜, Nine, 限時好友

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