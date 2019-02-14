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梁詠琪香港街頭對戲！民眾路過驚嚇：金城武也胖太多了吧

記者林映妤／台北報導

《恭喜八婆》由香港鬼才導演彭浩翔挑戰不可能的任務，不但集合香港8大女星，更展現快手快編的功力，14天拍攝完成，讓觀眾開懷大笑，還在港連續5天蟬聯華語片票房冠軍！老愛客串電影的彭浩翔這回飾演梁詠琪前男友，還因為在路上對戲引起路人誤會，反應超級爆笑！

彭浩翔這次演出梁詠琪的前男友，還讓梁詠琪對自己念念不忘，他笑說：「這非常考驗梁詠琪的演技吧！如果是金城武來扮我的角色，對梁詠琪而言就沒有挑戰了。」梁詠琪對此也狂笑不己，深感認同的直呼：「真的是一大挑戰啊！」

彭浩翔透露，2人在香港街頭演出感情戲時，許多圍觀的路人問說：「是在拍《心動》續集嗎？梁詠琪保養得真好都沒變，但金城武也胖太多了吧！」反應令他哭笑不得。

▲▼《恭喜八婆》彭浩翔、梁詠琪、陳靜。（圖／華映提供）

▲▼《恭喜八婆》彭浩翔、梁詠琪路邊對戲引起民眾誤會。（圖／華映提供）

▲▼《恭喜八婆》彭浩翔、梁詠琪、陳靜。（圖／華映提供）

夾著香港票房長紅的氣勢，彭浩翔也宣布將帶著電影中飾演「大波蓮」，表現非常搶眼的女星陳靜於2月20日一同來台宣傳造勢，並參加映後QA，希望電影票房在台也能開出好彩頭！

陳靜可說是被彭浩翔慧眼相中演出《低俗喜劇》後星路大開的女星，成為香港新一代的性感女神後，她經歷演藝起伏，決定收起性感，專心朝演員之路邁進。

陳靜表示，不性感也讓自己面臨不少壓力，但這回為了彭浩翔的作品，她再度大方秀出事業線，扮演靠著性感及出賣好友故事走紅的文青網紅。她笑說角色和現實生活中的自己個性大不同，「我這個人沒有秘密，什麼事都跟朋友說的，如果再談戀愛，我也一定會公開啊！」《恭喜八婆》2月27日上映。

▲▼《恭喜八婆》彭浩翔、梁詠琪、陳靜。（圖／華映提供）

▲《恭喜八婆》彭浩翔將帶陳靜來台。（圖／華映提供）

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恭喜八婆, 彭浩翔, 陳靜, 梁詠琪

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