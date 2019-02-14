安海瑟薇《The Witches》演大反派！奧斯卡最佳女配角加入陣容

▲安海瑟薇主演《The Witches》翻拍自1990年同名電影。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

美國甜心安海瑟薇（Anne Hathaway）宣布演出改編自Roald Dahl同名小說的暗黑恐怖電影《The Witches》，扮演大反派高階女巫（Grand High Witch），另一票粉絲期待不已，近期該片又釋出新消息，《關鍵少數》、《水底情深》奧斯卡最佳女配角奧塔薇亞史賓賽（Octavia Spencer）也將加入，角色同樣公布了！

《The Witches》這個項目已經發展好幾年，原本被《水底情深》導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）、《羅馬》導演艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）開發設計成動作片，但始終沒有動工，成為了眾多的吉勒摩戴托羅「待辦電影」之一。

然而華納兄弟影業沒有失去改編《The Witches》的興趣，去年聘請《回到未來》、《阿甘正傳》導演勞勃辛密克斯（Robert Zemeckis）指導新版《The Witches》，吉勒摩戴托羅和艾方索柯朗則升格製作人。

▲▼《The Witches》奧塔薇亞史賓賽加入陣容。（圖／翻攝自網路／達志影像／美聯社）

《The Witches》小說1990年曾被翻拍過，劇情設定世界上存在一個秘密女巫世界，並由一位高階邪惡女巫組織其他女巫，她們偽裝成普通女人的樣子計畫殺死世界上的孩子們，直到一位年長的前女巫獵人和她的孫子發現了女巫邪惡的計畫，並決定出手擊敗女巫！

至於奧塔薇亞史賓賽則可能飾演與安海瑟薇對立的女巫獵人。她近期除了《The Witches》，還有布倫屋製作的驚悚片《Ma》釋出，她在片中角色較《The Witches》更加邪惡可怕，影迷們也可藉新作一睹她精湛演技的不同面向。