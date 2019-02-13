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不是只有復仇者！《黑豹》男主角合作國際大導　改編30年前喜劇片

▲▼《黑豹》查德維克博斯曼、史派克李將合作新片。（圖／達志影像／美聯社）

▲《黑豹》查德維克博斯曼、《黑色黨徒》史派克李將合作新片。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

《黑豹》男主角41歲查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）除了《黑豹》系列續集、《復仇者聯盟4：終局之戰》以外，終於有新作品的消息了！曾獲奧斯卡終身成就獎的61歲國際大導史派克李（Spike Lee）將與他合作Netflix新片《Da 5 Bloods》，讓影迷們相當興奮！

其實查德維克博斯曼和史派克李，今年在91屆奧斯卡頒獎典禮都大有斬獲，《黑豹》強勢入圍最佳影片、原創音樂、服裝設計、混音、藝術指導以及音效剪輯6項大獎；史派克李指導的《黑色黨徒》也入圍最佳影片、原創音樂、改編劇本、影片剪輯、男配角以及他本人入圍最佳導演6大獎。

《黑豹》。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》首圖）

▲▼《黑豹》、《黑色黨徒》各自在奧斯卡大放異彩。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照／傳訊時代多媒體提供）

▲▼《黑色黨徒》。（圖／傳訊時代多媒體提供）

史派克李之前就對《黑豹》導演瑞恩庫格勒（Ryan Coogler）相當讚賞，同樣的《黑色黨徒》這次評價也不凡，本屆奧斯卡是史派克李從影幾十年來首度入圍最佳導演獎項，在此前他曾憑《為所應為》（Do the Right Thing）拿過最佳原創劇本獎。

無論今年在奧斯卡上成績如何，史派克李與查德維克博斯曼的《Da 5 Bloods》都確定執行，該片將由《黑色黨徒》與史派克李合作過的編劇Kevin Willmott再度共同執筆，改編自Danny Bilson、Paul De Meo所寫的1988年喜劇片《The Wrong Guys》劇本。但也有外媒表示，若史派克李在奧斯卡上攻下最佳導演獎，絕對有助於加速《Da 5 Bloods》的誕生。

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黑豹, 黑色黨徒, 查德維克博斯曼, 史派克李, Da 5 Bloods

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