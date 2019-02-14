《艾莉塔》戲外真的有火花！22歲鮮肉認了：第一天就對她有感覺

記者林映妤／台北報導

《艾莉塔：戰鬥天使》5日上映後5天內票房火速破億，至13日已達新台幣1.7億！首週票房表現超越該片監製詹姆斯卡麥隆的《阿凡達》。《艾莉塔》除了氣勢磅礡的視效、華麗流暢的動作場面，更大看點就是卡麥隆苦心建立的艾莉塔感情觀！艾莉塔的又萌又天真，也瞬間圈粉不少，男女影迷都超愛她！

詹姆斯卡麥隆一向善於刻劃女性角色，《鐵達尼號》蘿絲、《魔鬼終結者》莎拉康納，這回也成功打造出萌度滿分的少女艾莉塔。他帶著觀眾透過艾莉塔的招牌大眼感受她的情緒，從甦醒重生後和大家建立情感關係，甚至一見鍾情愛上小鮮肉，都讓觀眾跟著情緒沸騰，觀影後發文直呼「艾莉塔真的好萌、好可愛」、「看完電影覺得她是全世界最正的女主角」、「看著艾莉塔的大眼睛，不自覺的陷入她的情緒」！

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》艾莉塔無辜大眼圈粉。（圖／福斯提供）

艾莉塔能如此深獲人心，幕後最大功臣絕對要歸於羅莎薩拉查，她不但完美演出艾莉塔從懵懂單純到受挫轉強的成長過程，也要求親自上陣化身最強戰士，在電影開拍前6個月就開始訓練，研究武術、泰拳和功夫，甚至運用於死亡球賽的直排輪技術，才終於成功融合真實特技動作與動態捕捉技術，將漫畫中看似不可能的特技動作如實搬上大銀幕！

不過強悍勇猛的艾莉塔（羅莎薩拉查 飾）一遇到心上人雨果（基安強生 飾）就融化，迅速展開超虐心的初戀，戲外羅莎薩拉查和基安強生也擦出火花，實際年紀僅22歲的小鮮肉基安強生透露自己跟羅莎薩拉查第一天就有感覺：「羅莎跟我真的互有共鳴！我們從一開始就無話不談，話題天南地北什麼都能聊，這也讓我們的關係變得超好。」

▲《艾莉塔：戰鬥天使》基安強生和羅莎薩拉查擦出火花。（圖／福斯提供）

導演勞勃羅里葛茲則表示：「很難找到有人足以匹配羅莎的強度與集中力，基安完全符合漫畫中的角色設定，一個既冷靜又神秘，背後有著許多故事的夢想家，更重要的是，他們之間有著經典的化學反應！」

在片中相較艾莉塔顯得比較脆弱的雨果，從小在生存條件極為嚴苛艱困的廢鐵市，但他不願放棄前往薩雷姆一探究竟的夢想，而開始走上歧路，直到遇見艾莉塔才讓雨果開始動搖。90後小鮮肉基安強生首部大銀幕作品就成功獲選雨果一角，挑戰演出愛上一個生化人的大男孩，看見艾莉塔超乎想像的戰鬥天賦和熱血純真，對方更為了他公然「掏心」掏肺、大膽赤裸告白，2人虐心的戀愛情節也讓觀眾看得心情起起伏伏，直呼艾莉塔身手不凡又這麼專情，簡直是完美版的「野蠻女友」！