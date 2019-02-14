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《五姊》CP抓包同遊倫敦7天！「最萌身高差」靠頭摟肩甜死人

記者林映妤／台北報導

新生代演員蔡凡熙、項婕如合作電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》冒出戀愛火花，被奉為最萌身高差CP。2月14日情人節2人一起度過，被抓包雙雙飛往倫敦看時裝秀，還要待滿7天，CP曬出合照，靠頭摟肩的畫面甜翻眾人！

蔡凡熙、項婕如應設計師品牌JOLIN WU邀約前往倫敦，其實這次受邀去時裝周是他們的「初體驗」，蔡凡熙選穿JOLIN WU 18AW「Clique/只是孩子」系列風衣演繹機場時尚，項婕如則選穿JOLIN WU’19春夏款「請叫我歐姬芙，Please Call Me Miss O’Keeffe」系列手繪牛骨粉色針織上衣，搭配經典百褶裙。

▲▼蔡凡熙、項婕如。（圖／群星瑞智提供）

▲蔡凡熙、項婕如成為最萌身高螢幕情侶。（圖／群星瑞智提供）

蔡凡熙自爆最喜歡的單品就是風衣，以前看過電影《心動》，有一幕金城武打開自己的風衣，把梁詠琪摟進懷裡，讓他對風衣有無限嚮往，可惜後來一直沒有找到可以摟進懷裡的女孩。

至於和項婕如成為最萌身高差的螢幕情侶，2人還都是巨蟹座，被大家拱送作堆，蔡凡熙說，自己和項婕如是同公司的學長學妹，當初一起參加甄選，結果他先演出了《報告老師！怪怪怪怪物！》後來才一起合作《五個姊姊》。

電影上映後，項婕如被封為漫撕美少女，公司裡的其他學長們紛紛開始爭取要和項婕如合作，也一直向他打聽項婕如的消息，2人從一起拍電影到宣傳，現在還在情人節一起去倫敦看時裝週，蔡凡熙笑說：「回去要被大家退群組了！」

項婕如則透露自己最擔心倫敦的天氣，笑說自己非常怕冷，整個行李箱都是禦寒的單品，「光是發熱衣就帶了10件，還有各式各樣暖暖包，全力迎戰倫敦的低溫！」

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